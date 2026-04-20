100均で買ったら良すぎた！「スリムで軽いから忍ばせやすい♡」サッと使えるお守り的アイテム

ダイソーで見つけたカードミラーが想像以上に優秀で驚きました！クレジットカードとほぼ同等のサイズで、さらにスリム＆軽量で持ち運びに便利。お財布のカードポケットなど、ちょっとした場所に忍ばせておけば、いつでも身だしなみチェックができて便利です！デザインも可愛いので気分が上がりますよ♡

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商品情報

商品名：カードミラー クロミ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4525636354205

薄くて軽いから持ち運びに便利！ダイソーの『カードミラー クロミ』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『カードミラー クロミ』。サンリオの人気キャラクタークロミちゃんがモチーフのミラーです。

チェック柄の背景に、ウィンクをするクロミちゃんのキュート姿が印象的♡取り出すたびに気分が上がる可愛さです。

約W53mm×H83mmと、クレジットカードとほぼ同等のサイズ。しかも、驚くほど薄くて軽いです。

最小限の荷物でお出かけしたい時でも持ち運びやすく、疲れにくいのがGOOD◎

アクリル樹脂製のミラーなので、本物のガラス鏡と違って落としても割れにくいのが大きなメリット。持ち歩きの際の「割れたらどうしよう…」という不安を解消してくれます。

ただし、本体に保護シートが付いているので、剥がしてから使用しましょう。

ピンポイントで身だしなみを整えるのにぴったり！

素材の特性上、顔全体を映そうとすると若干の歪みを感じることがありますが、至近距離でパーツを確認する分には全く問題ありません。

前髪のチェック、目元のメイク崩れ、リップの塗り直しなどにピッタリ。ピンポイントで身だしなみを整えるのに最適です！

気になった時に場所を選ばずサッと取り出せる手軽さが最大の魅力。お財布のカードポケットや、スリムなメイクポーチ、スマホケースの裏側など、わずかな隙間にスッと忍ばせておくことができます。

大きな鏡を出すほどではないけれど、ちょっとだけ確認したい…という日常の細かなニーズに寄り添うお守り的アイテムです！

今回は、ダイソーの『カードミラー クロミ』をご紹介しました。

100円とは思えない可愛さなので、ちょっとしたプレゼントに添えるプチギフトとしてもおすすめです♡ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。