【「ぽこ あ ポケモン 」新TV CM 「みんなでつくる、松村さんの街。篇」】 放映開始日：4月24日 予定 放送地域：全国（一部地域除く） 出演者： 松村北斗 さん、 指原莉乃 さん、MAHINAさん、 狩野英孝 さん

Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」のTVCM第2弾「みんなでつくる、松村さんの街。篇」を、4月24日より放映する。

TVCM第2弾では、指原さんと狩野さんの街から刺激を受けた松村北斗さんがつくった街を、初公開する。松村さんの街を舞台に4人が協力して建物をつくり、街がより華やかになっていく。ゲーム中に「ここは任せて！」、「ナイスアイデア！」と自然と発せられる掛け合いは、みんなでプレイをするからこその醍醐味や、楽しく盛り上がっている様子が伝わるTVCMとなっている。

「ぽこ あ ポケモン」新TVCM「みんなでつくる、松村さんの街。篇」概要

【【公式】TV CM みんなでつくる、松村さんの街。篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン 』】

放映開始日：4月24日 予定

放送地域：全国（一部地域除く）

出演者：松村北斗さん、指原莉乃さん、MAHINAさん、狩野英孝さん

ゼロから街づくりに挑戦し、自身の街を完成させた松村さん。完成した街を披露するため、指原さん、MAHINAさん、狩野さんの3人を自分の街へ招待する。まず案内したのは、大きなモンスターボール型の広場。ユニークなデザインに、狩野さんからは思わず「センス～！」という声が上がる。

続いて訪れた「おひるねの森」では、MAHINAさんから「可愛い～」と歓声も上がり、癒やしの空間に和やかな空気が広がる。そんな街の一角には、まだ未完成の場所が。松村さんは、自身の“推しポケモン”である「ウツボット」のための場所をつくっていると明かし、推しへの愛を語る。

続くシーンでは、そんな松村さんの想いを叶えるため、4人でウツボットのすみかづくりに挑戦。「ここは任せて！」、「いいね！」と会話を弾ませながら、力を合わせて街づくりが進んでいく。可愛い家具が並び、自然に囲まれたリゾートのような空間が完成すると、ウツボットだけでなく他のポケモンたちも集まり、にぎやかな雰囲気に。

最後には「みんなでつくるのも良いなぁ」と余韻に浸る松村さん。仲間とゆっくり協力しながら楽しめる、マルチプレイの魅力が伝わるCMに仕上がっている。

また、撮影後インタビューも公開。出演者4人による「ぽこ あ ポケモン」をマルチプレイで遊んでみた感想などが語られている。

撮影エピソード

CMの合間に実際に「ぽこ あ ポケモン」をプレイした4人。松村さんは、どのアイテムで飾り付けをするかを真剣に悩む姿を見せたり、指原さんは新たな景色を発見したりと、2人で協力しながら街づくりをする場面も。つくった街に思わず「可愛い～」と声が上がっていたという。

狩野さんは、自身の街のこだわりを説明しながら案内。途中、空飛ぶカイリューに“へんしん”できることを知った MAHINAさんは、「すごい、めっちゃいいじゃん！」と狩野さんと盛り上がりを見せた。

新ユニット結成から脱出ゲームまで!? 出演者4人による撮影後インタビュー

――Q.「ぽこ あ ポケモン」のマルチプレイで遊んでみた感想を教えてください。

松村さん： 完成したモンスターボール型の広場に人が来ると、「僕こんな看板を持っているんだよ」って見せたくて、「ここ置いたら変かな」と言いながら置いちゃって。自分が持っているアイテムを人に見せたいという気持ちがプレイしていると出てきます。ソロプレイとマルチプレイでだいぶ醍醐味が変わりますね！

指原さん： 本当に尋常じゃないぐらい楽しかったです。一瞬触らせてもらっただけでも、本当にたくさんの発見があって、心が躍りましたね。実はインタビューの前に1時間空き時間があって、1時間何もない街を耕し続けていたんですよ。ゼロからつくるのを楽しめるというのがいいなって思いました。

MAHINAさん： 私の世代はマルチプレイが主流なので、友達と一緒に、通話しながらプレイすることが多いです。今回も一緒に狩野さんと遊んで、数人でプレイすることで早く建物をつくることができるっていうのが素晴らしいところだなと思いました。

狩野さん： 僕の世代は、ゲームは1人でやることが主流でしたが、今回みたいに自分でお家をつくったとか、お庭をつくったとか、やっぱどうしても（自分がつくったものを）みんなに見て欲しいですよね。自慢したいし、遊びに来てもらって「ここ大変だったんだよ」とか「あ、ここ可愛いね」とか言われるとすごく嬉しいし。

マルチプレイならではの遊びだと思います。世代も性別も、仕事のジャンルも違うのだけど、マルチプレイの中だとフラットにみんなで遊べるのが魅力だと思います。

――Q.今回のTVCM（「みんなでつくる、松村さんの街。篇」）は“みんな”で協力して完成させるシーンが特徴ですが、現実世界で4人で協力してやってみたいことはありますか？

松村さん： 4人で共通していることは、ライブシーンに立ったことがあることだと思うので、ユニットじゃないですか。MAHINAさんがつくったことがないほど簡単な振り付けをつくってもらって、みんなで歌いたいです。

指原さん： 狩野さんに曲をつくっていただいて。元気に踊って歌います。

MAHINAさん： みなさんが料理をしている姿を見たことがないので、クッキングがしたいです。私は全く料理をしないので、みんなで試行錯誤しながらカレーを作ってみたいです。

狩野さん： 地味に僕好きなのが、謎解きなんですよ。だから4人で脱出ゲームに行きたいです。松村さん得意そうですし、指原さんもヒントくれそうです。指原さんは、グループを仕切ってきたわけですから、何かギクシャクした時にまとめてくれそうな感じもしますね。

――Q.CMをご覧になる皆さまに、メッセージをお願いします。

松村さん： CMではマルチプレイを行なって、4人でわちゃわちゃとプレイしました。他のポケモンのゲームとはまた違う楽しさがそこで生まれて、ハマってしまうと思います。またマルチプレイで集まる時のためにソロプレイで街を育てよう、またレイアウト変えちゃおうとか、ワクワク感が溢れたとても楽しいCMになっています。

指原さん： CMで実際にマルチプレイを体験して、私も実際の生活でどの友達とプレイしようかなとすごく楽しみになりました。実生活でもいっぱい友達を増やして、「ぽこポケ」をいっぱいできることを楽しみにしたいと思います。

MAHINAさん： 私は人とゲームするのがすごく好きなので皆さんにもぜひやってもらいたいです。ポケモンの仕草、動作、全てが本当に可愛いです。ぜひ、皆さんも体験してみてください。

狩野さん： 実際にプレイをしてみてこの「ぽこ あ ポケモン」の世界はみんなが平等。知らない知識があったら、知っている人が教えてあげる、平和な世界だろうと感じました。だから、初心者の方でもベテランの方でも同じ楽しい気持ちで存分に楽しめると思います。ぜひマルチプレイで「ぽこ あ ポケモン」の世界を味わってみてください。

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