＜速報＞メジャー前哨戦は最終日スタート 5差10位の岩井千怜は早朝ティオフ
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）の前哨戦は最終ラウンドがスタートした。日本勢は6人がプレーする。
＜連続写真＞左肩“ストン” 岩井千怜のスイングを分析
先陣を切るのは馬場咲希。日本時間午前0時45分にティオフ。イーブンパー・62位からの浮上を目指していく。古江彩佳はトータル1アンダーから、山下美夢有はトータル3アンダーからスコアを伸ばしていく。勝みなみと岩井明愛は午前4時5分に同組でスタート。5打差10位につける岩井千怜は午前4時35分から首位の背中を追いかけていく。トータル15アンダーの単独首位にキム・セヨン（韓国）。トータル13アンダーにユン・イナ（韓国）ら4人が並んでいる。3日目の競技中に賞金アップが電撃発表。賞金総額は475万ドル（約7億5300万円）、優勝賞金は71万2500ドル（約1億1300万円）へと増額された。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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