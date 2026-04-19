ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）に出演しているSixTONESの京本大我が、“ハマり役” だと話題になっている。

このタイトルは、「どんなに難しいことでも、何度も挑戦すれば、必ず、成功する」という韓国のことわざが由来。

志尊淳演じる主人公ミンスクは、韓国有数の財閥の養子となって後継者に指名されるが、養父が急死。養母や養兄に裏切られ、社長の座を追われ、日本へとやってくる。傷心のミンスクだったが、診療所の医師・桃子（仁村紗和）や子どもたちの優しさに触れーーというストーリー。

京本が演じる山城拓人は、大病院の息子。副院長をつとめており、そのルックスと明るい性格から女性にモテモテだが、幼なじみの桃子に密かに恋心を抱いているという役柄。今後はミンスクと桃子が惹かれあい、そこに拓人も絡んでいく展開になるようだ。

4月12日に第1話が放送されると、Xにはこんな声が。

《王道当て馬ポジの京本大我良いぞ》

《これからどうなるのか楽しみ！あと拓人…最高の当て馬感出てて最高》

など、京本の “当て馬キャラ” に注目が集まり、「拓人先生」「拓人さん」「山城拓人」がトレンド入りする事態となった。

“当て馬キャラ” は、恋愛ドラマや漫画においてなくてはならない存在。主人公、あるいはその相手のことが好きだが成就せず、主人公の恋愛を助ける片想いキャラのことだ。

「当て馬が男性であれば、恋愛に傷ついたヒロインを慰めたりしながら、最終的には振られてしまう。なんとも不憫な存在ではありますが、ときには主人公を上回る人気になることさえあります。

そんな当て馬の必須条件はイケメンであること。イケメンでいい奴なのにヒロインに振られ、切ない表情を見せる姿に、ドラマ好きの女性たちは萌えるのです」（芸能記者）

そんな京本にスポットライトが当たったのは、第1話のラストシーン。泣きつかれて眠るミンスクに、そっと毛布をかける桃子。そして、その様子をドアの陰から伺い、複雑な表情を浮かべる拓人という場面だった。

「京本さんが演じる拓人は、テレビにも出演するキザなイケメン医師。しかし、子どもたちにも慕われるフランクな性格で、根はめちゃくちゃいい奴なようです。今後、どんな当て馬ぶりを見せてくれるか、楽しみです」（同）

じつは京本と志尊は同学年で、中学時代から仲がいい親友。ドラマでは「恋のライバル」を演じるが、そんな2人の関係性にも注目が集まりそうだ。