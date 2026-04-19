自転車に「小学1年生の子ども」を乗せて“スイミングに送迎”しています。青切符の対象で「罰金3000円」と聞きましたが、チャイルドシート有りでもダメなんですか？ 現実的な選択肢とは

自転車の2人乗りは禁止されている

そもそも、自転車の2人乗りは道路交通法第57条第2項に基づき、原則禁止です。各都道府県の公安委員会が乗車人員を制限しており、東京都では「運転者以外の人を乗せてはならない」と定めています。

ただし例外があり、16歳以上の運転者が「未就学児（小学校入学前まで）」を専用の幼児用座席に乗せる場合は、2人乗りが認められています。

子どもが4月に小学校に入学した時点で例外の対象からは外れるため、後ろに乗せて走れば違反です。これまでは、実際に摘発されるケースは少なく、「注意されるだけ」という感覚を持っていた人もいるかもしれません。

ところが、2026年4月1日から、16歳以上の運転者に対し、自転車にも自動車と同様の「交通反則通告制度（青切符）」が導入されました。

この新制度により、2人乗りは、「軽車両乗車積載制限違反」として3000円の反則金の対象となります。反則金を納付すれば刑事手続きには進みませんが、納付しない場合は刑事手続きに移行し、前科がつく可能性もあるのです。



2人乗りに代わる現実的な選択肢

小学生となった子どもの送迎を自転車の2人乗りに頼れなくなったとき、代替手段は大きく「徒歩」「車や公共交通機関」「子ども自身の自転車＋親は別走行」の3つが考えられます。



（1）徒歩

距離が許せば、最もシンプルな手段です。子どもと一緒に歩くこと自体が、交通安全教育の場にもなります。



（2）公共交通機関や車

電車やバスで通える環境であれば、天候に左右されず法的な心配もありません。ただし、乗り換えや待ち時間がある分、習い事の開始時刻に余裕を持ったスケジュールが必要です。車が使えるのであれば、より柔軟に対応できます。



（3）子ども自身の自転車＋親は別走行

子どもが自転車に乗れるなら、親子それぞれが走るという方法もあります。ただし、親と子どもではルールが異なります。次の項目で解説します。



子どもは歩道を走っていい

親子で別々に走る場合、気になるのが走行場所です。自転車は原則として車道を走らなければなりませんが、道路交通法では、13歳未満の子どもは歩道を走行することが認められています。そのため小学1年生であれば、歩道を走ることは問題ありません。

ただし、その場合でも歩行者が最優先であることは変わりません。歩道を走る際は車道寄りを徐行し、歩行者に近づいたら自転車を降りて押すよう、事前にしっかり伝えておくと良いでしょう。

なお、車道が工事中だったり、駐車車両が連続していたりして危険と判断できる場合は、大人でも歩道通行が認められています。その場合でも、並進（横に並んで走ること）は原則禁止で、並進禁止違反として反則金3000円の対象となります。親子で走行する際は、前後にずらして走るようにしましょう。



まとめ

近年、自転車が関係する交通事故は増加傾向にあります。自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があったというデータが、警察庁から示されています。今回の青切符制度の導入は、こうした状況への対応策といえるでしょう。

送迎手段の見直しは手間がかかりますが、それは同時に、子どもに交通ルールを教える機会でもあります。歩道の歩行者優先、並進禁止、信号順守などは小学生のうちに身につけておきたい基本です。ルール改正を、家庭で交通安全について話し合うきっかけにしてみてください。



出典

警察庁 自転車を安全・安心に利用するために－自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入－【自転車ルールブック】

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執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種