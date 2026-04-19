

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した豊田ルナ





俳優業に、アイドルグループ「AND CaaaLL」での活動と、幅広く活躍中の豊田ルナちゃんが、4月20日（月）発売『週刊プレイボーイ18号』のグラビアに登場。1年ぶりの登場となった今回は、いつもよりちょっと大人っぽい雰囲気で撮影。きっとこの姿、目に焼きつく。

【写真】大人っぽい豊田ルナのグラビア

＊ ＊ ＊

【みんなに楽しかったねって思って帰ってほしいんです】

――週プレ登場は1年ぶりですね。

豊田 定期的にお世話になっているので、そんなに空いた感じがしないです。忘れないでいてくれてありがとうございます（笑）。

――撮影はどうでしたか？

豊田 楽しかったです！ けっこう肌寒い日で、晴れ間を狙いながら撮ったんです。そんな中でも撮影中に食べたアイスがとってもおいしかったです。撮影っていうのも気にせずバクバク食べてるから、「私、大丈夫？」みたいな（笑）。

――気に入っている衣装や印象に残っているものはありますか？

豊田 お気に入りは花柄のワンピース型水着です。ワンピースって最近あんまり衣装で着ていなくて、これは半袖で水着っていうよりもインナーみたいな見た目で、素材もすごく柔らかくてお気に入り。

朝のフィッティングで「これ着られたらいいなぁ」って思ってたんですけど、みんなも気に入ってくれて、衣装に選ばれてうれしかったです。

あとプールサイドでの撮影は風が冷たくて、プールの水も思っていた2倍くらい冷たくて印象的でした（笑）。冷たいだろうなとは思っていたんですけど、その上をいってました。

そういうのに動じないタイプで、気合いで乗り切れるんですけど、「今日はいけるか!?」って（笑）。結果的にプールには足だけ入って、プールサイドでなんとか日が差す瞬間に撮ったのも楽しかったです。

――撮影のためにしたことはありますか？

豊田 撮影のときはありのままの私を撮ってもらうスタイルで、運動とか食事制限はしないので面白くないかもしれないんですけど......。ごはんを食べるのが大好きなので、それをやめたくなくて......。

だから普段から食べすぎたり、バランス悪く食べたりとかはしませんし、この好きなことを私から取ってしまったら、撮影のときも元気でいられないし、心が健康でいられなくなってしまうので、そこじゃないかなって。

あ、お肌だけきれいにしようと撮影前は気をつけます。ニキビとかがあるとテンションも下がるし、ヘアメイクさんにもお手数おかけしてしまうので（笑）。

――常に周りを明るくしてくれる印象ですが、何か気をつけていることはありますか？

豊田 現場のテンションを下げることを言わないっていうのは気をつけています。例えば、私が寒い寒いって言っちゃうと皆さん気を使ってそこに集中しちゃうし、皆さんも同じように寒いんだから、それをわざわざ言わなくてもいいよなって。そういうネガティブなことは言わないように意識しています。みんなに楽しい現場だったねって思って帰ってもらいたくて。

――素晴らしい！ アイドルグループ「AND CaaaLL」の話も教えてください。

豊田 2024年の10月から始まって、約1年半です。ライブしているときが一番楽しいです！ 18歳まで「Shibu3 project」でアイドル活動のようなものをしていたんですけど、最後の1年間はコロナ禍もあってあまり活動できなかったんです。

卒業後に後輩たちを見ていたら、私たちもこういうことがしたかったなって心残りができて。その思いを晴らしたいと思って事務所の人に相談して、アイドルグループをつくることになりました。

――アイドルでの目標は？

豊田 ハードルの高い目標なんですけど、Zeppでワンマンライブがしたいです。まだメンバーのみんなにも言ってないので、これ見たらびっくりされるかもしれないんですけど......言霊ってありますから（笑）。

――最後に読者にひと言お願いします。

豊田 今年は年女で、丙午はとても強いらしいので、皆さんを1年間引っ張っていけるようにグラビアもアイドルも俳優業も頑張っていくので、引き続き私の背中に乗ってついてきてください！

スタイリング／阿嘉遥菜 ヘア＆メイク／池田ふみ（GiGGLE）

●豊田ルナ

2002年7月17日生まれ 埼玉県出身 身長161cm

特技＝韓国語、クラシックバレエ

趣味＝読書、お菓子作り

○アイドルグループ「AND CaaaLL（アンドコール）」での担当色はライラックパープル。ライブなど精力的に活動する一方で、大人気のTikTokと日本テレビ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』のメインキャストとしても出演中。

公式Instagram【@runstagram_717】

公式X【@Runa_Toyoda0717】

公式TikTok【@run5runrun】



豊田ルナデジタル写真集『残像』 撮影／LonTai 価格／1100円（税込）





撮影／LonTai