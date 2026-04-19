「ランディーズドーナツ」の“日本限定ドーナツ”が再登場！ 上陸1周年記念で2種を期間限定販売
アメリカ・ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」は、4月23日（木）から、日本初上陸1周年を記念した復活商品を、各店舗で発売する。
【写真】ロサンゼルスの青空をイメージ！ 鮮やかな限定ドーナツも
■好評だった日本限定商品が復活
今回発売される「ストロベリーチョコレートテキサス」と「LAブルーカスタードクリーム レイズド」は、1号店オープン時に期間限定商品として販売し好評だった日本限定商品。
4月23日（木）〜5月下旬に提供される「ストロベリーチョコレートテキサス」は、広大なテキサス州をイメージした直径約16cmにもおよぶ最大サイズのドーナツに、甘酸っぱいストロベリーチョコレートをコーティングし、色鮮やかなフリーズドライいちごをたっぷりトッピングしている。
また、ロサンゼルスの青空を表現したブルーのアイシングに“LA”の文字を加えた「LAブルーカスタードクリーム レイズド」も用意。程よい甘さのカスタードクリームをたっぷり詰めたラウンド型のイーストドーナツで、5月11日（月）〜5月17日（日）の期間に購入できる。
なお、「ランディーズドーナツ」は昨年5月に国内1号店の「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」が誕生し、続く9月より初のテイクアウト専門店が新宿、東京駅、有楽町に順次オープン。さらに4月下旬には新店舗「ランディーズドーナツ 池袋西口店」も登場予定だ。
【写真】ロサンゼルスの青空をイメージ！ 鮮やかな限定ドーナツも
■好評だった日本限定商品が復活
今回発売される「ストロベリーチョコレートテキサス」と「LAブルーカスタードクリーム レイズド」は、1号店オープン時に期間限定商品として販売し好評だった日本限定商品。
4月23日（木）〜5月下旬に提供される「ストロベリーチョコレートテキサス」は、広大なテキサス州をイメージした直径約16cmにもおよぶ最大サイズのドーナツに、甘酸っぱいストロベリーチョコレートをコーティングし、色鮮やかなフリーズドライいちごをたっぷりトッピングしている。
なお、「ランディーズドーナツ」は昨年5月に国内1号店の「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」が誕生し、続く9月より初のテイクアウト専門店が新宿、東京駅、有楽町に順次オープン。さらに4月下旬には新店舗「ランディーズドーナツ 池袋西口店」も登場予定だ。