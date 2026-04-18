「今日好き」村谷はるな、黒レースタイツで美脚スラリ「セクシー」「いつもと雰囲気違う」と絶賛の声【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真「今日好き」19歳美女、レースタイツでセクシーな着こなし披露
村谷は、グレーのミニ丈セットアップを着こなし登場。ボトムスの下には黒いレースタイツを合わせ、美しい脚を披露していた。
SNS上では「セクシー」「いつもと雰囲気違う」「かっこいい」と反響が寄せられている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆村谷はるな、スラリ美脚披露
村谷は、グレーのミニ丈セットアップを着こなし登場。ボトムスの下には黒いレースタイツを合わせ、美しい脚を披露していた。
SNS上では「セクシー」「いつもと雰囲気違う」「かっこいい」と反響が寄せられている。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】