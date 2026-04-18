【ホラー】会ったはずの“近藤さん”を誰も覚えていない!?“怪異“としか呼べない異常事態！カクテルに込められた意味にゾッ…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「怖かったら一杯無料」を謳い文句に、実話ホラーを語ってくれる客を待つ、スナック店主兼シナリオライターのエミ。霊感ゼロながらも、なぜか彼女の元には続々とコワイ話が集まってくる…。そんな珠玉の「コワイ話」を1話完結で展開していく漫画「丑三つ時、コワい話はこのBarで」。そこにつづられているストーリーは、フジテレビ「ほんとにあった怖い話」や「呪怨 THE LIVE」の脚本家でもあり、本作の原作者・穂科エミ(@hbdg1999)さんが集めた実話がもとになっているというから驚きだ。
■読者に注目してほしいところとは？
漫画「丑三つ時、コワい話はこのBarで」は、原作者である穂科エミさんの実体験や人から聞いた話をもとに描かれている。なかでも第5話「近藤さん」は、説明しきれない恐怖によって読者の想像力を刺激する異色の回となっている。穂科さんはその存在について、「一番ピンとくるのは『怪異』ですかねぇ」と自身の見解を明かす。
キールというカクテルに込められた言葉が、物語の余韻を印象づけているが、そのアイデアは穂科さんの発案とのこと。穂科さんは「翌日には顔も声も話した内容も思い出せない。そんな後味と気味の悪さなか、近藤さんから残された言葉が『最高の出会い』だったら、とんでもなくゾワ〜ッするなあと思うんです」と熱く語り、恐怖と美しさが同居する後味を狙ったという。
漫画を担当する近原さんは「バーの日常と穏やかな客人との和やかな時間と、禁忌を破ったあとの不穏さの対比」に注目してほしいと話す。これまでのように怖い体験をした訪問客から話を聞く形式ではなく、本作では全員が当事者でありながら全貌が見えない構成を採用したという。近原さんは「『はっきりとしない不可解さ』がじんわりとした怖さに繋がればな…と思って描きました」と本作に込めた意図を明かしてくれた。
さらに近原さんは、自身の体験として「友人とエレベーターに乗ろうとした際、目の前で人が消えた」と語る。そのときは「恐怖よりも笑いが先に出るという不可思議な体験でした」と理解不能な出来事に直面した際の感覚を振り返る。
「本当にこんなことが!?」と思わせる怪異が、読者の日常にもじわりと影を落としていく本作。ぜひホラー好きには読んでもらいたい。
取材協力：穂科エミ(@hbdg1999)、近原
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