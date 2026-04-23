【ユニクロ】で見つけた「春夏の名品」！ マニア「試着した瞬間感動した」「この値段なの驚き」
気温が上がるこれからの季節は、デザインはもちろん、快適な着心地や軽やかな素材感も洋服選びの重要なポイント。その悩みに応えてくれそうなのが【ユニクロ】のアイテムです。今回は週5でユニクロを着るほどのマニアである筆者が、「春夏の名品」を厳選してお届け。お値段以上のクオリティのニットTや、試着した瞬間に感動した快適パンツなど、上質感や機能性にも富んだラインナップです。デイリールックに大活躍しそうなので、ぜひチェックして。
お値段以上に高見え！ 美しいドレープ感が魅力のニットT
【ユニクロ】「ボクシーニットT」\2,990（税込）
春夏ルックに欠かせないアイテムの半袖トップス。定番のTシャツも良いけど、少しカジュアルに寄りすぎてしまうことも。そこでおすすめなのが、ビスコース混素材ならではの美しい落ち感が楽しめるニットTです。税込でアンダー3,000円とは思えないほどの、上品な光沢感で驚きました！ 肌触りもさらりとしていて、これからの季節も快適に着られそう。Tシャツよりもきちんと見えできるのに、洗濯機で洗えてお手入れ簡単なところも魅力です。