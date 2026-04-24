「75のA」で豊胸を検討、“整形怪物”であることを認めた韓国インフルエンサーの切実な悩み　父は元巨人

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが悩みを打ち明けた。

4月23日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを更新。

【画像】「整形怪物」のチェ・ジュンヒ

「胸の手術をした方、どうですか？満足していますか？最近すごく悩んでいます。体重が80kgのときでも75のAでした。どう思いますか」と投稿し、フォロワーに意見を求めた。あわせて公開された写真には、白いノースリーブにワイドパンツを合わせた姿が収められている。

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）

これまで二重まぶたや鼻、輪郭など複数回の整形を公表してきた彼女は、過去に「“ソンケ（整形怪物の略）”と言われるけど、その通り」と語ったこともある。ただ今回の投稿では「悪質なコメントは控えてほしい。女性は一生ケアが必要だと思う」と呼びかけた。

また、過去には全身性エリテマトーデスの闘病中にステロイドを服用し、副作用で体重が96kgまで増加。その後、徹底した自己管理と運動により40kg以上の減量に成功している。

なおチェ・ジュンヒは、5月16日にソウル・江南のホテルで一般男性と結婚式を挙げる予定だ。父は元プロ野球選手の故チョ・ソンミンさん、母は国民的女優の故チェ・ジンシルさんだ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。