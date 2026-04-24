「もう無理！」と家を飛び出したら、もらえるはずのお金が消えた――熟年離婚「準備不足」の代償【解説：夫婦問題カウンセラー 岡野あつこ】

Ｆ子さん（58歳）の話を聞いた時、思わず「あ〜〜やってしまった」と声が出そうになりました。定年退職してから毎日家でゴロゴロ、「飯」「お茶」しか言わない夫についに限界が来たＦ子さん。ある夜の些細な口論をきっかけに「もう顔も見たくない！」とバッグ一つで実家へ飛んで帰ったのです。「せいせいした」と思ったのも束の間、2週間後に冷静になって弁護士に相談しに行ったＦ子さんは、そこで想定外の言葉を聞くことになります。「婚姻費用（別居中の生活費）は、請求した月からしか遡れないんですよ」婚姻費用とは、別居中であっても夫が妻に払い続けなければならない生活費のことで、法律で義務付けられています。夫の年収によっては月8〜10万円になることも。つまりＦ子さん、家を飛び出したその日から請求していれば、2週間どころか以降ずっと毎月もらえていたお金が、「知らなかった」だけで消えていたわけです。さらに弁護士にこう続けられました。「先に家を出たのがＦ子さんという状況ですので、今後の交渉で夫側の弁護士に『家を出たのはあなたからでしょう』と言われる可能性があります」。怒りに任せて飛び出した一日が、その後の交渉を大きく不利にしてしまう――。Ｆ子さんはまさか自分がそんな落とし穴にはまるとは、夢にも思っていませんでした。「でも私、今すぐ離婚するつもりじゃないし、関係ない話でしょ」と思ったあなた。実はそれが一番危ないのです。

感情のまま家を出ると、法的に「不利な立場」になることがある

今すぐ離婚を考えていなくても、夫婦のあいだで「もういい加減にして！」という瞬間は誰にでも訪れます。そしてそういう瞬間に、感情のまま動いてしまうと、後から「しまった」では取り返せないことがあるのです。婚姻費用は、。これは、離婚を決意している人だけでなく、「別居はしたけど離婚は考えていない」という人にも同じように適用されるルールです。別居したその日に申請するかどうかで、受け取れるお金がまるで変わってくることを、まず頭の片隅に入れておいてください。また、「家を出たのはあなたから」という事実は、その後どんな話し合いになるにせよ、妻側に不利に働きがちです。怒りに任せて先手を打ってしまうより、落ち着いて動いた方が、長い目で見てはるかに有利になります。離婚を考えているいないに関わらず、「売り言葉に買い言葉で飛び出す」だけは、やってはいけないのです。

勢いで離婚は「丸腰で冬山に登る」ようなもの

少し先の話として聞いてください。もし将来、「やっぱり別れようかな」という気持ちが固まったとしても、その時に勢いで動くのは「丸腰で冬山に登るようなもの」だと私は言い続けています。財産の記録も、専門家のサポートも、別居のタイミング計算も、何も持たずに動いてしまえば、待っているのは自由ではなく「もらえるはずだったお金が消えた老後」です。だからこそ大切なのが、という考え方です。「いざとなれば動ける」という知識と準備を静かに持ちながら、夫には決してそれを悟らせない。腹の中に「いざとなればいつでも出ていける」という余裕が生まれるだけで、日々の夫婦関係のストレスも、不思議と少し和らいでくるものです。「準備している自分」が、あなたの心の支えになるのです。

万が一のために知っておきたい3つのこと

著者情報

岡野あつこ（おかの あつこ）

立命館大学産業社会学部卒業、立教大学大学院修士課程（社会デザイン学）修了。夫婦問題研究家・パートナーシップアドバイザー・公認心理師。35年以上にわたり約4万件の夫婦・離婚・男女関係の相談に向き合ってきた。「結婚・再婚のアツコブライダル」「離婚相談救急隊」主宰。YouTube「岡野あつこチャンネル」登録者7万人以上。岡野あつこのオンラインコミュニティ「卒婚塾」主宰。一般社団法人離婚相談連盟 理事。目白大学短期大学部 非常勤講師。

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