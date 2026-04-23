47歳SEに突きつけられた「ボーナスなし」の絶望


【漫画】本編を読む→100日後に退職するまで

ソフトウェア開発の現場は、常に時間とエラーとの戦いだ。テストを繰り返しては修正を重ね、タイトな納期という精神的プレッシャーに耐え忍ぶ。ネットサービスの開発・運営会社でサーバー側のソフトウェア開発に携わっていたTOME(@tome_ura)さんも、そんな過酷な日々を送るシステムエンジニア(SE)のひとりだった。2026年4月現在、IT業界のみならず多くの社会人から熱い視線を集めているのが、TOMEさんの実録漫画『100日後に退職した47歳』だ。

連日の残業、時には徹夜や休日出勤。身を粉にして開発に打ち込んできたTOMEさんだったが、会社から下された評価は「ボーナス支給なし」という非情なものだった。47歳という、キャリアにおいて「際どい」とされる年齢での転職決意。当初は「いい先があれば」程度の考えだったが、X(Twitter)で漫画を投稿し続けるうちに現実の退職へと気持ちが加速していったという。

■「アプリを作るより発信できる」。趣味の練習から始まった漫画が、現実の人生を変えた瞬間

「100日後に退職する47歳」1日目


「100日後に退職する47歳」2日目


「100日後に退職する47歳」3日目


もともと趣味や副業でゲームアプリ開発をしていたTOMEさんだが、多忙な本業の合間にリリースすることの難しさを痛感していた。そんなとき、Xで見かけたシンプルなエッセイ漫画に刺激を受け、お絵かきアプリでの練習をスタートさせる。「練習のつもりで会社での出来事を描いたのですが、『100日後に退職する47歳』というタイトルで上げた日にいきなり拡散されて驚きました」とTOMEさんは振り返る。

漫画が進むにつれて現実の転職活動も本格化し、70日目付近を描いているときには、実際に退職が確定していたという。物静かな自身の性格と、根性論で問題を解決しようとする職場の「体育会系」な空気とのミスマッチ。そして、正当に評価されていないという虚しさ。それらが積み重なり、TOMEさんを新たなステージへと押し出したのだ。

■「競技プログラミングをやっておけ」。47歳でスタートアップへ転職したSEが説く、生き残るための武器

現在は知人の紹介でスタートアップ企業へ転職し、再び開発の最前線に立つTOMEさん。新しい技術が次々と生まれる業界で生き残るためには、常に学び続ける姿勢が欠かせない。「最近はAI関連の技術がすごい勢いで発展しているので、置いていかれないように頑張っています」と語る。

転職を考える同業者へのアドバイスを求めると、返ってきたのは「競技プログラミングをやっておきましょう」という極めて具体的な答えだった。その理由は、漫画を読み進めれば納得のいく形で描かれている。前職の人間関係に未練がないわけではないが、待遇面ではボーナスを除けば現職の方が良いという。TOMEさんの挑戦は、年齢を理由に諦めかけている多くの人々に、「スキルを磨き続ければ道は開ける」という希望を届けている。

■取材協力：元アプリ開発者47歳(@tome_ura)

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