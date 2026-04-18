ワンコが遊んでいる時の走り方がおかしいので、動物病院で診てもらったら…？まさかの診断結果が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で192万回を超えて表示され、6万5000件のいいねが寄せられています。

【動画：『犬の走り方がおかしい』足が悪いのではないかと心配で、動物病院に連れて行ったら…想定外だった『診断結果』】

ワンコの走り方がおかしい！？

Xアカウント「potato_maltipoo」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「ぽてと」君がお家で遊んでいた時の様子と、思わずクスッと笑ってしまうエピソードです。

ある日、ぽてと君はおもちゃをくわえて、前足をパタパタと動かしながら走っていたそう。まるでアニメキャラクターのようなコミカルな走り方を見て、「もしや足が悪いんじゃ…？」と心配になった飼い主さん。念のためぽてと君を動物病院に連れて行き、走っている時の映像を見てもらったそうです。

まさかの診断結果に爆笑

そしてぽてと君の走り方を見た獣医さんが、どのような診断を下したのかというと…？なんと「楽しくてウキウキしてるだけですね」という、予想外の結果を告げられたそう！

何事もなくてほっと一安心ですが、おかしな走り方になってしまうほどウキウキで遊んでいたのだと思うと、可愛すぎて笑ってしまいますね。これからもぽてと君には心も足も弾むような、幸せいっぱいの日々を過ごしてほしいものです。

この投稿には「世界で一番嬉しい検査結果」「これが噂のウキウキステップ…」「愛おしすぎて笑っちゃいました！」「もう永遠に楽しくてウキウキしててほしい」といったコメントが寄せられています。

ぽてと君の魅力をご紹介

ぽてと君は2025年5月12日生まれの男の子。普段は甘えん坊でやんちゃな性格とのことですが、飼い主さんが体調を崩している時に手をペロペロと舐めながら寄り添っていてくれるなど、とても優しい子でもあるそうです。

見た目が可愛いだけでなく内面も素敵なぽてと君は、この先もたくさんの人に笑顔や癒しを届けてくれることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「potato_maltipoo」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。