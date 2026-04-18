「ボクシング・ＷＢＣ世界バンダム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

ボクシング元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝が１７日、東京都目黒区の所属ジムで公開練習を行った。

転級２戦目で、ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝とのタイトルマッチで日本勢初の５階級制覇も懸かるが、「バンタム級で戦うというより、井上拓真選手と戦って勝つという考えしかない」と心境を吐露。キャリア１７年で最大のビッグマッチに「スーパーバンタム級に上げる考えはない。次の試合がボクシング人生の集大成の一戦。結果で自分自身を証明したい」と強い決意を込めた。

１１日には同級挑戦者決定戦が行われ、那須川天心（２７）＝帝拳＝が元２階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を撃破したが、「結果しか見てない。今は自分の次の大事な試合に全集中している」と意に介さず。拓真とは技術戦になることが想定されるが、「相性がいいも悪いも（関係なく）勝たないといけない。皆さんの期待以上の試合をして、５階級制覇という偉業を達成したい」と一点だけを見つめた。