【警告】ドコモ光ルーター選びで損しない！Wi-Fi 7対応4機種から導き出した「最適解」と「3つの落とし穴」
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【警告】ドコモ光のルーターを適当に選ぶと大損します。GMOとくとくBBのWi-Fi 7対応4機種比較で見えた正解と落とし穴」を公開した。ドコモ光1ギガとGMOとくとくBBの組み合わせで無料レンタルできるWi-Fiルーター4機種を徹底比較し、自身の環境に合った最適な選び方を解説している。
動画では、最新規格である「Wi-Fi 7」のメリットとして、新たな周波数帯や複数の周波数を同時に繋ぐ「MLO機能」による安定した高速通信を紹介。その上で、レンタル可能な4機種それぞれの特徴を分析した。
迷った際の「万人受けNo.1」として挙げられたのが、TP-Link製の「Archer BE3600」。最新規格に対応しつつ、有線LANポートの多さやメッシュWi-Fi対応といった拡張性の高さが評価された。
また、手軽さやデザインを重視する層にはI-O DATA製「WN-7D36QR」、国内メーカーの安心感や手厚いサポートを求める層にはBUFFALO製「WSR3600BE4P」を推奨。一方でNEC製は規格が「Wi-Fi 5」と古いため、用途に合わせた慎重な選択が必要だと指摘している。
さらに、ルーター選びの「落とし穴」として、申し込み後の端末変更ができない点などを警告。「性能で後悔したくないなら、迷わずTP-Linkを選べば間違いない」と断言し、読者のルーター選びに明確な指針を示している。
動画では、最新規格である「Wi-Fi 7」のメリットとして、新たな周波数帯や複数の周波数を同時に繋ぐ「MLO機能」による安定した高速通信を紹介。その上で、レンタル可能な4機種それぞれの特徴を分析した。
迷った際の「万人受けNo.1」として挙げられたのが、TP-Link製の「Archer BE3600」。最新規格に対応しつつ、有線LANポートの多さやメッシュWi-Fi対応といった拡張性の高さが評価された。
また、手軽さやデザインを重視する層にはI-O DATA製「WN-7D36QR」、国内メーカーの安心感や手厚いサポートを求める層にはBUFFALO製「WSR3600BE4P」を推奨。一方でNEC製は規格が「Wi-Fi 5」と古いため、用途に合わせた慎重な選択が必要だと指摘している。
さらに、ルーター選びの「落とし穴」として、申し込み後の端末変更ができない点などを警告。「性能で後悔したくないなら、迷わずTP-Linkを選べば間違いない」と断言し、読者のルーター選びに明確な指針を示している。
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