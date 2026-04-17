タレントの森脇健児がハイテンションで登場したが、令和ギャルたちがドン引き。森脇を知らないキャバ嬢からは「このおじさん誰ですか？」という声が上がった。

【映像】森脇の「超ハイテンション登場」に令和女子ドン引き

4月15日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#46が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性から憧れられる女性を目指すバラエティで、担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキーが務める。

今回は特別講師として“バブルを知り尽くした男”森脇健児が登場。芸能生活42年の59歳は「やる気、元気、森脇！やる気、元気、森脇！わおっ！」とお馴染みのハイテンションで教室に現れた。

ところが、出演者たちは静まり返って冷めた視線。「なんやこの空気！」と森脇が叫ぶと、伊藤が「世代的に森脇さんのことピンと来てない世代の子もいる」とフォローした。

今井アンジェリカが「あっ、なんか走ってたかも」

森脇はドン引きする彼女たちに「昭和、平成、令和を駆け抜けてきてんねんぞ！ガンガン来いよ、引くなよ！目立てよ！」と一喝。しかし、ベッキーに「その熱量も、今の子はあんまり…」となだめられ、「すいません」と冷静になっていた。

すると、元オリコン1位アイドルで現在は人気キャバ嬢の天海りこが「このおじさん誰なんですか？」とバッサリ。これにはさすがの森脇も大笑いだった。

伊藤が「森脇健児さんを知っている人は？」とアンケートを取ると、手を上げたのはまさかの1名。「赤坂5丁目マラソンとか知らない？」という声でようやく何人かがピンと来た様子を見せ、モデルの今井アンジェリカが「あっ、なんか走ってたかも」と反応した。

しかし、SMAP飛躍のきっかけになった『夢がMORIMORI』に森脇が出演していたエピソードを紹介しても「知らない」という声が多く、あまりのジェネレーションギャップに伊藤は「君たち、レジェンドを見る目じゃないよ」と途方に暮れていた。

この日は「昭和・平成バブル伝説」と題して、森脇がバブル時代の“ありえない伝説”を語り尽くし、令和カリスマ女子たちを何度も驚愕させている。

