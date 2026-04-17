4月13日、ABCテレビは7日に放送した『相席食堂』の番組内で“出演した女性声優に対する不適切な行為”があったとして謝罪。TVerでの配信では当該シーンがカットされたことを明かした。

「7日の放送回は、5人組アイドルグループ・M!LKの塩崎太智さんが京都府宇治市でロケを行いました。終盤に訪れた老舗うなぎ店で串打ち体験をすることになり、偶然プライベートで同店にいた声優の黒沢ともよさん、豊田萌絵さんと体験することに。その際に店主の男性が豊田さん、黒沢さんの腰のあたりを指先で触るような動きを見せ、VTRを見ていた大悟さんも《ケツ触ってた？》、ノブさんが《下ネタしてた？ 後ろで》とツッコむ事態に。TVerではこのくだりが丸々カットとなりました」（芸能記者）

後ろから不意に触られた豊田さんは驚いて振り返っており、番組ではVTRを止めて繰り返す構成となっていたため、“セクハラを放送している”とSNSで炎上する事態となった。

「ふたりの女性声優は出演した『響け！ ユーフォニアム』シリーズの聖地巡礼をしていたようで、番組への登場は本当に偶然だったようです。黒沢さんは現在30歳。4歳だった2000年ごろから子役として活動しており、芸歴はMCの千鳥より長い人気声優です。2018年には第12回声優アワード主演女優賞も受賞しています。多くの主演作を持ち、2023年に結婚。

一方豊田さんは31歳、こちらも2012年に17歳で声優デビュー、声優ユニット『StylipS』でも活躍したアイドルであり、実力派声優として知られています。どちらも多くのファンがおり、今回の件ではXなどで熱狂的ファンから怒りのポストが書き込まれています」（同前）

X上では

《「相席食堂」のスタッフに対しては損害賠償を支払わせるべきです。豊田萌絵さんや黒沢ともよさんが可哀想ですよ》

と番組への批判が殺到。さらに

《ABCがあえて自分で自分の首を絞めてでも、ごめんなさい、再発防止策を徹底します。とやればまあ。じゃないと最悪プリキュアに影響及ぶぞ、黒沢ともよはプリキュアシンガーなのだから》

とテレ朝系の看板アニメである『プリキュア』シリーズへの影響を指摘する声も出ている。本誌はロケ現場である「うなぎのしお冨」にも取材をしており、店主は不在だったが、一緒に働く息子が応じている。

「うなぎを触ると手が汚れてしまい、お客様の肩に触れると服を汚す恐れがあるため、体験用のエプロンを着けている腰付近を触れました。ただ交代の際、触らずに口で伝える手段もありますし、不快に思われる方もいたと思うので、たいへん申し訳なく感じております」

と謝罪し、

「現時点で、声優のお2人が所属する事務所から連絡はいただいておりませんが、ABCテレビ様と相談して、先方がどのように思われているか確認しなければいけないと考えています」

と話していた。ABCに対しても確認したところ、広報部から

「当該店舗の店主様に対しては放送によってご迷惑をおかけしたことを認識しており、番組側の責任として重く受け止めています」

「製作においては細心の注意を払い放送すべきところ、今回はその認識が不十分であったことを深く反省しております。出演者、並びに取材先の皆さまには大変ご迷惑をおかけしました」

と回答が来た。TVer配信を停止ではなく、該当部分をカットして継続したことについては「総合的に判断しました」としている。

ABCテレビといえば、1月に『探偵！ナイトスクープ』放送において、“やらせ”演出を認めて大炎上した件もあった。

制作体制の見直しについては、「番組制作社向けの勉強会を実施するなど、再発防止に向けた取り組みを進めております。今後も、番組制作のあり方を見直すとともに、再発防止に向けたチェック体制の強化に務めます」と、勉強会の実施までおこなっているという。

「番組制作には多くの人が関わるので、収録中や収録内容において、不測の事態が起きることは多々あるものです。ただ、実際に放送するまでの間には複数の人がチェックをするわけですから、一番大切なのはこのチェック体制でしょうね」（前出・芸能記者）

局が“待てい”と止められなければ同様の事態が続くことになる。ロケ番組の製作への各種配慮がさらに厳しくなりそうだ。