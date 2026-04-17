「８−７！日本のダークホースが番狂わせ。マンチーニは心痛」神戸の超劇的ACLE４強入りに中国驚き！「まさに波乱万丈」
超劇的勝利が世界で話題だ。
現地４月16日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準々決勝で、ヴィッセル神戸がカタールの強豪アル・サッドと対戦。３−３で突入したPK戦を５−４で制し、見事に４強入りを果たした。
準々決勝以降は中東サウジアラビアで行なわれ、“アウェー”の神戸は６分に先制された後、24分に大迫勇也の得点で追いつくも、61分と65分に失点。厳しい状況に追い込まれたが、74分に井手口陽介、90＋３分に武藤嘉紀がゴールを奪い、大逆転劇を呼び込んだ。武藤の同点弾はほとんどラストプレーで生まれたものだった。
なんともドラマチックな展開に中国メディア『捜狐』も反応。「８−７（120分のスコアとPK戦のスコアの合計）！日本のダークホースが番狂わせでACLE準決勝進出。93分の同点弾＋PK戦の逆転劇、マンチーニは心痛」と見出しを打ち、次のように伝えている。
「試合前、アル・サッドが優勢と見られていたのは間違いない。指揮を執るのはイタリアの名将ロベルト・マンチーニであり、選手層も豪華そのものだ。元リバプールのロベルト・フィルミーノを筆頭に、ハサン・アル＝ハイドスやアクラム・アフィフらカタール代表の主要選手も在籍している。アル・サッドの総市場価値は神戸の約４倍だが、それでも番狂わせは起きた」
そして『捜狐』は、記憶に残る大激戦を「まさに波乱万丈」と表現した。
粘りに粘って勝利を掴んだ神戸は、アジアの頂点まで駆け上がれるか。20日の準決勝では、アル・アハリ（サウジアラビア）対ジョホール（マレーシア）の勝者と相まみえる。もう１つの山ではFC町田ゼルビアが勝ち残っており、決勝が日本勢対決となる可能性もある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】何度見ても鳥肌！神戸FW武藤がほぼプレーで超劇的同点弾
現地４月16日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準々決勝で、ヴィッセル神戸がカタールの強豪アル・サッドと対戦。３−３で突入したPK戦を５−４で制し、見事に４強入りを果たした。
準々決勝以降は中東サウジアラビアで行なわれ、“アウェー”の神戸は６分に先制された後、24分に大迫勇也の得点で追いつくも、61分と65分に失点。厳しい状況に追い込まれたが、74分に井手口陽介、90＋３分に武藤嘉紀がゴールを奪い、大逆転劇を呼び込んだ。武藤の同点弾はほとんどラストプレーで生まれたものだった。
なんともドラマチックな展開に中国メディア『捜狐』も反応。「８−７（120分のスコアとPK戦のスコアの合計）！日本のダークホースが番狂わせでACLE準決勝進出。93分の同点弾＋PK戦の逆転劇、マンチーニは心痛」と見出しを打ち、次のように伝えている。
そして『捜狐』は、記憶に残る大激戦を「まさに波乱万丈」と表現した。
粘りに粘って勝利を掴んだ神戸は、アジアの頂点まで駆け上がれるか。20日の準決勝では、アル・アハリ（サウジアラビア）対ジョホール（マレーシア）の勝者と相まみえる。もう１つの山ではFC町田ゼルビアが勝ち残っており、決勝が日本勢対決となる可能性もある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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