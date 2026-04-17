250匹の犬が1軒の家に暮らす「多頭飼育崩壊」　AI生成かと疑われた衝撃写真でイギリス社会に波紋

RSPCA（イギリス王立動物虐待防止協会）が8日に公開した一枚の写真は、あまりに異様で、あまりに痛ましい光景で、多くの人に「AIで作られた画像ではないか」と疑わせるほどの衝撃を与えた。

狭い居間に、何十匹もの犬たちがぎゅうぎゅうに押し込まれ、折り重なるように身を寄せ合っている。しかし協会はその疑念をきっぱりと打ち消した。「これはAIではありません。現実です」

イギリスで約250匹の犬が劣悪な環境から救出された事件が波紋を呼んでいる。

衝撃的な画像

2026年1月、現場となったのはイングランド中部の住宅だった。

この家ではプードル系雑種犬およそ250匹が飼育されていた。

高齢で、極めて弱い立場にあった飼い主のもとで、繁殖や世話が追いつかなくなったため、犬の数は急増。生活環境も制御不能なほど悪化したという。外部の人が飼い主の暮らしぶりを知ったことをきっかけに、犬たちへの支援が求められた。

王立動物虐待防止協会の担当者は次のように話す。

「この衝撃的な画像は、多頭案件の多くで見られる現実です。10匹、20匹、さらには100匹もの動物が関係する通報が増えるなか、最前線の職員が頻繁に直面している状況でもあります。人々があまりに衝撃を受け、目にしているものを信じられないのも理解できます。しかし、この写真はAIではありません。現実です。悪意のない飼い主であっても手に負えなくなってしまったとき、何が起こり得るのかを示す驚くべき現実です。過剰繁殖が進み、状況は制御不能なほど悪化してしまうのです」

この出来事を、単なる「悪質ブリーダー摘発」とだけ捉えるのは適切ではない。それでも、 犬たちの置かれていた状況は、看過できないほど深刻だった。

イギリスのテレグラフ紙によると、救出された犬の多くは泥にまみれ、皮膚にはただれがあり、被毛はひどく毛玉だらけだった。暖炉の薪ストーブの中で眠っていた犬や、テーブルの下でおびえていた犬もいたという。

おびえる犬たちの“その後”

救出された後も、苦しみは続いた。

保護されたエヴァ（4歳）とテディ（1歳）は、外の環境にひどくおびえていた。

恐怖のあまり、自力で芝生まで歩けず、犬舎から抱えられて運ばなければならない犬もいたという。遊び始める犬もいれば、職員に身を寄せて不安そうに周囲をうかがう犬もいた。

それでも、人の手で丁寧に世話を受けるなかで、犬たちは少しずつ良い方向に向かい始めたという。

テレグラフ紙によると、保護犬のなかには、盲目で耳も聞こえないコッカー・スパニエルのスティービーと、寄り添うように支えるプードルのサンディーもいる。2匹は強い絆で結ばれ、ともに新しい家族を待っている。

悲惨な現場から救い出された後も、犬たちには個別の事情があり、回復には時間と理解が必要だ。

多頭飼育案件が7割増加

この250匹救出劇は、例外的な惨事ではない。

王立動物虐待防止協会によれば、イングランドとウェールズでは、10匹以上の動物が関係する「多頭案件」が2021年以降で70％増加した。

2025年には、同じ住所に10匹以上の動物が飼育されていた案件に4200件対応。

さらに、去年だけで100匹以上が関係する事案に、75件以上出動したという。

写真が映したのは犬だけではない

こうした背景には、飼い主の精神的な不調、障害、深刻な経済苦などがある。

最初は善意で飼い始めても、繁殖や飼養管理が追いつかなくなり、一気に崩壊するケースも少なくない。現場で起きているのは、動物福祉の問題であると同時に、人間側に対する孤立やサポート不足の問題でもあると、指摘する。

AIと見間違えるほどの一枚は、現実が時にフィクションより残酷であることを示した。

そして写真の奥には、250匹の命だけでなく、支えを失った人間社会の影も映り込んでいる。日本でも多頭飼育崩壊は決して遠い話ではない。

保護とは“終わり”ではなく、“やり直しの始まり”に過ぎない。

犬たちが再び人を信じ、安心して眠れる日常を取り戻せるかどうかは、救出の“その先”を支える社会にかかっている。

（写真は全てRSPCA提供）

【執筆：FNNロンドン支局長 郄島泰明】