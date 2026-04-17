タミヤは、5月13日から開催される「第64回 静岡ホビーショー」の新製品リストを公開した。

今年で第64回目となる日本最大級の模型展示会「静岡ホビーショー」。今回、会場で発表されるタミヤの新製品リストが公開され、RCモデルには「1/10RC ポルシェ934（1976）50周年記念」、スケールモデルには「1/35 アメリカ軽戦車 M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）」などがラインナップされているのを確認できた。

リストから各製品を選択すると、製品ページや画像も確認可能。なお、リスト公開のページは随時更新されるとのこと。

□「第64回 静岡ホビーショー 発表新製品リスト」のページ

「第64回 静岡ホビーショー」の新製品リスト

RCモデル

ミニ四駆

スケールモデル

ツール・メイクアップ材

工作

ITEM 47524 1/10RC ポルシェ934（1976）50周年記念 ITEM 42391 1/10RC TRF421X シャーシキット ITEM 58755 1/12RC ランチボックスEVO. 〔別画像2〕、〔別画像3〕 ITEM 58759 1/10RC フォード F-150 レンジャー XLT ITEM 58751 1/10RC BMW M4 GT3 EVO（TT-02シャーシ） ITEM 47519 1/10RC メルセデス AMG GT3 EVO オレンジ（TT-02シャーシ） ITEM 22096 OP.2096 GTチューンモーターII（25T） 〔別画像2〕 ITEM 22097 OP.2097 ライトチューンモーターII（28T） 〔別画像2〕 ITEM 22098 OP.2098 スーパーストックVZモーター（23T） 〔別画像2〕 ITEM 22099 OP.2099 LT トルクチューンモーター（35T） 〔別画像2〕 ITEM 58760 1/10RC BMW M3 SPORT EVO イェーガーマイスター 1992（TT-02シャーシ） ITEM 47528 1/14RC ボルボ FH16 750 8×4レッカートラック（シルバーエディション）ITEM 95190 アイアンビーク ジャパンカップ 2026（VZシャーシ） ITEM 95182 ハイパーダッシュ3モーター J-CUP 2026 ITEM 95183 ハイパーダッシュモーターPRO J-CUP 2026 ITEM 95184 トルクチューン2モーター J-CUP 2026 ITEM 95185 トルクチューン2モーターPRO J-CUP 2026 ITEM 95186 HG カーボンフロントワイドステー（1.5mm）J-CUP 2026 ITEM 95187 HG カーボンマルチワイドリヤステー（1.5mm） J-CUP 2026 ITEM 95703 1/32 ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル（VZ）40周年記念 ITEM 95188 レーサーミニ四駆40周年記念 アトミックチューン2モーター ITEM 95189 レーサーミニ四駆40周年記念 アトミックチューン2モーターPRO ITEM 18025 ダッシュ1号・皇帝（エンペラー）タイプ3シャーシ仕様 ITEM 95712 ダッシュ1号・皇帝（エンペラー）シルバーメッキボディセット ITEM 95713 レッドスパイクタイヤ & シルバーメッキホイールセットITEM 35391 1/35 アメリカ軽戦車 M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線） ITEM 35103 1/35 ドイツ・フィールドキッチンセット ITEM 61128 1/48 メッサーシュミット Bf109 G-6 後期生産型 ITEM 24039 1/24 モーリス ミニクーパー 1275S Mk.Ⅰ ITEM 24130 1/24 モーリス ミニクーパー レーシング ITEM 24235 1/24 オースチン ミニクーパー 1275S Mk.Ⅰ ITEM 24377 1/24 トヨタ セリカ LB ターボ Gr.5 ITEM 14014 1/12 Honda RS1000 耐久レーサーITEM 69949 モデラーズニッパーα（ミントグリーン） ITEM 69950 ミラーペイント ITEM 69951 ミラーペイント専用プライマー ITEM 87239 モデリングブラシ･レスト（筆置き） ITEM 87240 タミヤ マスキングテープ40mm ブルーITEM 70264 歩くティラノサウルス工作セット ITEM 70265 歩くトリケラトプス工作セット ITEM 70266 歩くブラキオサウルス工作セット ITEM 70268 赤外線リモコンユニット ITEM 70269 ユニバーサルギヤセット

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