ILLIT・YUNAH＆IROHA、FILA『ECHAPPE』新モデルABCマート限定カラーの新ビジュアルに登場
ABCマートは、FILAの人気モデル『ECHAPPE（エシャッペ）』の新モデルを、16日から全国のABC-MART GRAND STAGE及び公式ABC-MARTオンラインストアで発売開始。5人組ガールグループ「ILLIT」のYUNAHとIROHAをメインに起用した第3弾限定の新ビジュアルおよびビジュアルムービーを同日より公開した。
【写真】ほっそり美脚を披露したIROHA＆YUNAH
今回新たに登場するシリーズは、ベストセラーモデル『ECHAPPE』をアレンジしたストラップベルトデザインの『FILA ECHAPPE VC v2』と高級感のあるスウェードレザーを採用した『FILA ECHAPPE VC v2 LX』をラインアップし、ABCマート限定カラーが展開される。
どちらのモデルも、トレンドのメリージェーンスタイルにバレエシューズのようなシューレースデザインが特徴で、スポーティーさの中に女性らしさをプラス。さらに、オーソライトインソールを使用し、クッション性、抗菌性、防臭機能に優れており、機能性と可愛さを兼ね備えている。
デニムと合わせたカジュアルな着こなしから、ミニスカートやワンピースと組み合わせたきれいめなスタイリングまで、幅広いコーデを楽しめる、春夏のスタイリングにもぴったりな一足となっている。
また、新ビジュアルでは、ILLITのYUNAHとIROHAをメインに起用し、のんびり過ごす休日の午後の世界観を表現している。
【写真】ほっそり美脚を披露したIROHA＆YUNAH
今回新たに登場するシリーズは、ベストセラーモデル『ECHAPPE』をアレンジしたストラップベルトデザインの『FILA ECHAPPE VC v2』と高級感のあるスウェードレザーを採用した『FILA ECHAPPE VC v2 LX』をラインアップし、ABCマート限定カラーが展開される。
デニムと合わせたカジュアルな着こなしから、ミニスカートやワンピースと組み合わせたきれいめなスタイリングまで、幅広いコーデを楽しめる、春夏のスタイリングにもぴったりな一足となっている。
また、新ビジュアルでは、ILLITのYUNAHとIROHAをメインに起用し、のんびり過ごす休日の午後の世界観を表現している。