お散歩中に通りすがりの人に「触って大丈夫な子ですか？」と声をかけられた時、飼い主さんが返事をする前にワンコが「OK」と態度で示していて…？甘え上手なワンコの行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で228万回を超えて表示され、10万7000件のいいねが寄せられています。

【写真：『犬を触っていいですか？』と聞かれたので、ふと犬に目を向けたら…会話中の『まさかの光景』】

お散歩中に声を掛けられたら…

Xアカウント「mamesiba_875」に投稿されたのは、豆柴の「はなこ」ちゃんの可愛い行動です。ある日、飼い主さんとはなこちゃんがお散歩をしていたら、通りすがりの人に「触って大丈夫な子ですか？」と声を掛けられたそう。

はなこちゃんはナデナデが大好きな甘えん坊さんなので、「むしろ、触ってほしい子なんです」とお返事する飼い主さん。そんな会話が繰り広げられている間、はなこちゃんがどうしていたのかというと…？

ワンコの行動が可愛すぎる！

なんとはなこちゃんはお腹を見せて地面に寝転がり、撫でてもらう気満々で待機していたとか！まさかの行動も、「好きなだけナデナデしていいですよ」と言わんばかりの優しい表情も可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

とても甘え上手でサービス精神旺盛なはなこちゃんに、声を掛けた方もメロメロになってしまったことでしょう。

この投稿には「これはたまらん」「準備万端ですね」「絶対に人間の会話を理解した顔と体勢してる」「早くなでてって目が呼んでる」「触りたいです！！めちゃくちゃ可愛いですね！」といったコメントが寄せられています。

とにかくナデナデが大好き

日頃から隙あらば「撫でて」とアピールしてくるほどの、超甘えん坊さんだというはなこちゃん。朝起きたら家族みんなに挨拶がてらナデナデを要求しに行き、飼い主さんが家事をしている時は構ってもらえるまで足元で待機。

そしてお客さんが家に来た時は「撫でてもらうチャンス！」とばかりに、玄関にゴロンと寝転んでお出迎えするのだとか。人懐っこくて可愛いはなこちゃんは、これからもたくさんの人に愛されることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「mamesiba_875」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。