マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第5話は、衝撃的なラストで幕を閉じた。その裏側と今後の展望について、キャストが米に語っている。

この記事には、 「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第5話『大いなる計画』のネタバレが含まれています。

この記事には、 「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第5話『大いなる計画』のネタバレが含まれています。

(c) 2026 Marvel

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第5話『大いなる計画』では、前回ブルズアイ（ウィルソン・ベセル ）に狙撃されたヴァネッサ・フィスク（アイェレット・ゾラー）が、病院で意識不明のまま治療を受けていた。夫キングピン／ウィルソン・フィスク（ヴィンセント・ドノフリオ）が見守るなか、ついに目を覚ますヴァネッサ。夫と笑顔で語り合い、二人の出会いを振り返るが、突如として容体が悪化。そのまま帰らぬ人となった。

原作コミックでもヴァネッサは死を迎えるが、同役を演じるゾラーは「（この展開が訪れるとは）誰も予想していなかった」と語る。最初にショーランナーのダリオ・スカルダパンから電話で知らされ、その後プロデューサーのサマ・アマナットと、キングピン役のヴィンセント・ドノフリオから連絡を受けたという。「彼らはこの物語の行き先や構成、出発点と終着点について説明してくれました」。

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ゾラーにとって、特に支えになったのはドノフリオのようだ。「ヴィンセントとは、一緒にこの物語を心から悼みました」。一方で、その死が物語に必要だったことにも理解を示している。「彼らから納得のいく説明を受けました。彼（キングピン）の爆発を起こすには“最大の引き金”が必要だった、と。私がその“引き金”なんです」。

米のインタビューでは、ヴァネッサが再登場する可能性についても言及。「（再登場を）願っています。彼女が大好きだし、彼らと仕事をすることも、ヴィンセントも好き。まだやれることはたくさんあると思います。もし素晴らしいアイデアがあり、彼らがそれが必要だと判断すれば、きっと素晴らしいものを生み出してくれるでしょう。間違いなく、私も参加します」と意欲を示した。

なお同エピソードの回想シーンでは、すでに亡くなったフォギー・ネルソン（エルデン ヘンソン）やジェームズ・ウェスリー（トビー・レナード・ムーア）が再登場。同様に、ヴァネッサが再登場する余地はありそうだ。ゾラーはこれについて「少し話し合いをしたけれど、どう転ぶかは分からない。ストーリー全体として成立させる必要がありますから」と語っている。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2はディズニープラスで配信中。

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