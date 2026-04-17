お笑い芸人のバイク川崎バイク（46）が17日、Xを更新。所属吉本興業の先輩芸人からの助言で改名に迷っている心境をつづった。

川崎は「そういえば昨日楽屋でキム兄に『そろそろBKBに改名したらどうや？そのほうがシンプルでいいやろ』的なことを言われて実は前々から本当に迷ってる。名前、なんか長いよなーとは思ってた。ただ、そうすると『バイク』と呼んでた人たちがいったん困るか」と書き出した。

そして「でも営業先などの大人が毎回『バイク川崎バイクさん、？バイクさん、BKBさん、なんてお呼びしたらいいですか？』みたいなあの申し訳ないやり取りはなくなるか。むしろ『BKB』呼びの人のほうが基本多い気はしてるし。ファンの方も含め。いや待てよ、常連のファンの人は『バイクさん』が多い気もする。なんとなく知ってる人は『BKB見れた』って言ってて、常連さんは『バイクさん見てきた』って言ってる気がする。体感だけど。でも東京の後輩はほぼ『Bさん』呼びよな。サンダルやないねんから。とはいえ改名してしまうと『バイクだけにブンブン！』とか言うのが意味わからんくなるのがネックか。なにがバイクやねんと。他にも『すごい、これはすごい！』とかのコメントに対して『バイク川崎バイクみたいに言うなよ』という、ごく一部で浸透してるソリッドツッコミもできなくなるか」などとさまざまなシミュレーションをめぐらせた。

その上で「うん。もう少しやはりBKBことバイク川崎バイクでいくか。僕はまだ、このままが、ベターか。BKB。ヒィア。ススス。てかスススてなんやねん。てかヒィアもようわからんし。てかずっとだらだらなに言うてんねん。シランガナ。公式マークもったいなおい。そんな夜」としめくくった。

この投稿に対しさまざまな声が寄せられている。

川崎は、略すと何でも「BKB」になるフレーズを披露し、最後に「バイクだけにブンブン」「ヒィーヤッ」などと締めるネタなどで人気となった。