タレントの丸高愛実（35）が4月3日に自身のYouTube公式チャンネルに動画を投稿し、夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗（36）がメイクを解説する様子を公開した。約13分半の動画では、すっぴんの丸高がメイクを仕上げていく過程を、柿谷が実況風に見守っていく内容。夫婦ならではのやり取りと、元日本代表らしい視点が交差するユニークな一本となっている。

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動画内では、丸高が鏡を手に眉メイクへ集中する場面もあり、柿谷は「この表情の時に後ろから『あれどこにある？』って話しかけても絶対に答えは返ってこない。よほど集中しているようです」と解説した。「顔が4層くらいになってる」や「目がキープレイヤーすぎて他の選手たちが全くついてきてない」など、サッカーになぞらえた独特の言い回しも飛び出し、次々と重ねられる工程への素朴な疑問も連発。最後は「化粧する前も、化粧してからも可愛かった」と締めくくっており、夫婦の仲の良さがにじむ内容になっている。

【画像】眉メイクに集中する丸高を実況する柿谷（画像は丸高愛実公式YouTubeより引用）

この動画には、「勘のいい瞬間と悪い瞬間あって面白すぎる」「シェーディングが気持ちの問題っていうのはあながち間違いではないかも」「男性ってこんなに何が変わったのか分かってないと思うともはや安心する」「解説言うからそこそこメイクのこと知ってんのかと思ったら 1ミリも分かってなくて スタートからずっと『なんだこれは なんだこれは』で 笑い死ぬかと思った」といった声が寄せられている。