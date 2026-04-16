猛暑対策の次世代日傘！ セイワ「rcp」シリーズ

記事ポイント 「rcp」シリーズは放射冷却素材「Radi-Cool」採用で暑さ対策に役立つ晴雨兼用日傘です。「rcp」シリーズは全8タイプ16モデルに拡大し、用途に合わせて選びやすいラインナップです。「rcp」シリーズは完全遮光、UVカット100％、晴雨兼用設計で毎日使いやすい仕様です。 「rcp」シリーズは放射冷却素材「Radi-Cool」採用で暑さ対策に役立つ晴雨兼用日傘です。「rcp」シリーズは全8タイプ16モデルに拡大し、用途に合わせて選びやすいラインナップです。「rcp」シリーズは完全遮光、UVカット100％、晴雨兼用設計で毎日使いやすい仕様です。

セイワは、放射冷却素材「Radi-Cool」を採用した晴雨兼用日傘「rcp」シリーズの2026年ラインナップを拡大しています。

「rcp」シリーズは、暑さ対策、紫外線対策、急な雨への備えを1本でかなえる高機能日傘です。

セイワ「rcp」シリーズ

シリーズ名：rcp（アールシーピー）展開数：全8タイプ・16モデル発売時期：2026年4月中旬機能：晴雨兼用、完全遮光、UVカット100％、UPF50+遮熱率：最大63％（S55ランク、生地状態の測定値）販売元：株式会社セイワ

「rcp」シリーズは、放射冷却素材によって熱を逃がしながら日差しを遮る設計です。

「rcp」シリーズは、通勤、レジャー、ビジネスまで幅広いシーンで使いやすい実用性が魅力です。

遮熱性能

頭部表面温度低減：最大マイナス24.1℃（自社試験）遮熱率：最大63％遮光率：100％UVカット率：100％

「rcp」シリーズは、真夏の強い日差しによる暑さをやわらげやすい性能です。

「rcp」シリーズは、紫外線や近赤外線から肌を守りたい人にも選びやすい日傘です。

「rcp」シリーズは、晴れの日だけでなく突然の雨にも対応できる晴雨兼用仕様です。

「rcp」シリーズは、季節を問わず持ち歩きやすい1本として活躍します。

放射冷却素材

「Radi-Cool」生地は、太陽光を反射しながら受けた熱を外へ放出する放射冷却の原理を応用した素材です。

「Radi-Cool」生地は、遮るだけでなく熱を逃がすことで涼しさを感じやすい点が特長です。

晴雨兼用設計

「rcp」シリーズは、内側のブラックコーティングによって地面や建物からの照り返しも吸収します。

「rcp」シリーズは、顔や首元までしっかりカバーしやすい設計です。

ラインナップ

タイプ数：全8タイプモデル数：全16モデル対象：レディース、メンズ、キッズ用途：通勤、レジャー、ビジネス

「rcp」シリーズは、使う場面や好みに合わせて選べる豊富な構成です。

「rcp」シリーズは、自動開閉、超コンパクト、大型サイズなど機能面でも幅広くそろえています。

自動開閉と手動開閉

ワンタッチ自動開閉モデル：RCP1、RCP3、RCP15手動開閉モデル：RCP2、RCP12、RCP13

ワンタッチ自動開閉モデルは、荷物が多いときや車の乗り降りでも片手で扱いやすい仕様です。

手動開閉モデルは、シンプルで使いやすく日傘を初めて使う人にも取り入れやすい設計です。

大きめとコンパクト

大きめサイズ100cmモデル：RCP10、RCP11機能：ワンタッチ自動開閉、逆戻り防止機能軽量・超コンパクトモデル：RCP16、RCP17

大きめサイズ100cmモデルは、広い範囲をしっかり覆いたい人に向いています。

軽量・超コンパクトモデルは、スマートフォン感覚で持ち歩きやすいサイズ感です。

2WAY収納と大型傘

2WAY収納モデル：RCP14大型120cmモデル：RCP6、RCP7大型モデル機能：ワンタッチジャンプ式

2WAY収納モデルは、長傘のようにも折りたたみ傘としても収納できる便利な仕様です。

大型120cmモデルは、ゴルフやレジャーで広くカバーしたい場面に役立ちます。

軽量長傘と子ども用

超軽量スリム長傘：RCP8、RCP9重量：約240g子ども用モデル：RCP18子ども用機能：透明窓付き

超軽量スリム長傘は、軽さを重視しながら毎日使いやすい設計です。

子ども用モデルは、前方が見えやすい透明窓で雨の日の視界に配慮しています。

価格一覧

RCP1：4,480円（税込）RCP2：4,280円（税込）RCP3：4,679円（税込）RCP6：9,980円（税込）RCP7：9,980円（税込）RCP8：8,980円（税込）RCP9：8,980円（税込）RCP10：5,980円（税込）RCP11：5,980円（税込）RCP12：5,480円（税込）RCP13：5,980円（税込）RCP14：6,480円（税込）RCP15：5,480円（税込）RCP16：5,480円（税込）RCP17：5,480円（税込）RCP18：5,480円（税込）

「rcp」シリーズは、用途ごとに価格帯が分かれていて選択肢を比較しやすい構成です。

「rcp」シリーズは、生地検査結果を公開して性能のわかりやすさにも配慮しています。

販売サイト

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/559FA749-5C07-40BE-966B-228EC087398A?channel=rcp_press26楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/happycarlife/contents/rcp_press26/Yahoo！ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/rcpc0dea4e.html#sideNaviItems/?clink=carlife+9vjz1d製品詳細：https://www.seiwa-c.co.jp/products_category/rcp/

「rcp」シリーズは、主要なECサイトから購入しやすい販売導線を用意しています。

「rcp」シリーズは、製品詳細ページで仕様やモデルの違いも確認できます。

「rcp」シリーズは、暑さ対策と紫外線対策を両立したい人にうれしい日傘です。

「rcp」シリーズは、サイズや開閉方式の違いから使い方に合う1本を選べます。

「rcp」シリーズは、晴れの日も雨の日も使える実用性で毎日の持ち歩きに取り入れやすいシリーズです。

放射冷却素材「Radi-Cool」生地を採用した晴雨兼用日傘「rcp」シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. 「rcp」シリーズはどこで購入できますか？

A. 「rcp」シリーズはAmazon、楽天市場、Yahoo！

ショッピングの各販売ページで購入できます。

Q. 「rcp」シリーズは雨の日にも使えますか？

A. 「rcp」シリーズは晴雨兼用設計のため、日差し対策だけでなく突然の雨にも対応します。

Q. 「rcp」シリーズにはどんな種類がありますか？

A. 「rcp」シリーズは自動開閉、手動開閉、大きめサイズ、超コンパクト、2WAY収納、大型傘、軽量長傘、子ども用モデルまで全8タイプ16モデルを展開しています。

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