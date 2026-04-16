石川・能登に『ぽけふた』6枚設置

写真拡大

　石川県は16日、ポケモン・ウィズ・ユー財団（ポケモン財団）の仲介のもと、株式会社ポケモンから『ポケふた』（ポケモンデザインが描かれたマンホール蓋）を能登6市町に1枚ずつ寄贈を受け、29日から一般公開すると発表した。能登は2024年の元日に能登半島地震が発生。その後、豪雨被害も出ており、被災地の復興に向けた、にぎわい創出につながりそうだ。

【写真】能登がポケモンの街に!?観光スポット一覧

　石川県は、ポケモン財団と能登復興支援のため包括連携協定を締結している。『ポケふた』設置場所には、それぞれポケモン財団の協力のもと、モニュメントなどポケモン観光スポットを設けていく。

■『ポケふた』設置場所一覧

珠洲市　見付海水浴

輪島市　道の駅輪島（ふらっと訪夢）

能登町　柳田植物公園

穴水町　穴水駅

七尾市　わくらポケモン足湯　湯っ足りパーク

志賀町　世界一長いベンチ

■『ポケふた』付近の観光スポット

珠洲市　「ニンフィアwith LOVE」モニュメント（2025年8月29日設置）

穴水町　穴水駅舎に新たなポケモン装飾を追加（4月28日公開）

七尾市　「わくらポケモン足湯」オープン（5月12日正午開業）