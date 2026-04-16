能登の被災地にポケモンのマンホール“出現” 29日から一般公開スタート モニュメントも設置へ【一覧】
石川県は16日、ポケモン・ウィズ・ユー財団（ポケモン財団）の仲介のもと、株式会社ポケモンから『ポケふた』（ポケモンデザインが描かれたマンホール蓋）を能登6市町に1枚ずつ寄贈を受け、29日から一般公開すると発表した。能登は2024年の元日に能登半島地震が発生。その後、豪雨被害も出ており、被災地の復興に向けた、にぎわい創出につながりそうだ。
【写真】能登がポケモンの街に!?観光スポット一覧
石川県は、ポケモン財団と能登復興支援のため包括連携協定を締結している。『ポケふた』設置場所には、それぞれポケモン財団の協力のもと、モニュメントなどポケモン観光スポットを設けていく。
■『ポケふた』設置場所一覧
珠洲市 見付海水浴場
輪島市 道の駅輪島（ふらっと訪夢）
能登町 柳田植物公園
穴水町 穴水駅
七尾市 わくらポケモン足湯 湯っ足りパーク
志賀町 世界一長いベンチ
■『ポケふた』付近の観光スポット
珠洲市 「ニンフィアwith LOVE」モニュメント（2025年8月29日設置）
穴水町 穴水駅舎に新たなポケモン装飾を追加（4月28日公開）
七尾市 「わくらポケモン足湯」オープン（5月12日正午開業）
【写真】能登がポケモンの街に!?観光スポット一覧
石川県は、ポケモン財団と能登復興支援のため包括連携協定を締結している。『ポケふた』設置場所には、それぞれポケモン財団の協力のもと、モニュメントなどポケモン観光スポットを設けていく。
■『ポケふた』設置場所一覧
珠洲市 見付海水浴場
輪島市 道の駅輪島（ふらっと訪夢）
能登町 柳田植物公園
穴水町 穴水駅
七尾市 わくらポケモン足湯 湯っ足りパーク
志賀町 世界一長いベンチ
■『ポケふた』付近の観光スポット
珠洲市 「ニンフィアwith LOVE」モニュメント（2025年8月29日設置）
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