ネコにエジプトの音楽を聴かせると“前世”を思い出す!? SNSで大流行した噂を保護ネコカフェで調査

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

4月16日（木）放送の同番組では、「ニャンフルエンサー・磯辺海苔男」や「ネコいぬ調査隊」などを紹介する。

【写真】細川たかしに激似!? SNSで話題の人気ネコの過酷な野良時代

今回のネココメンテーターは、ももいろクローバーZの高城れにが初登場。

愛猫・ZZ（ダブルゼータ）くんの話題になると、さらば青春の光・森田は「名前の由来はガンダム…？」と予測するが、高城の口から語られたのは、予想を裏切る意外すぎるエピソード。それはいったい？

◆細川たかし激似で話題！

頭のてっぺんに「海苔（のり）」が乗ったようなキュートな模様で、インスタグラム8万いいねを記録したネコ「磯辺海苔男（いそべ・のりお）」くん。

歌手の細川たかしに激似と話題になり、写真集まで出版した人気者だが、実は山で飢えに苦しんでいた過酷な野良時代があった。

エイズキャリアというハンディを抱えながらも、深い愛で結ばれた飼い主との絆、そして「海苔」が繋いだ不思議な縁に迫る。

◆エジプトの音楽を聴かせると「神」を思い出す!?

SNSで大流行した「ネコにエジプトの曲を聴かせると、前世（古代エジプトの神だった頃）を思い出して固まる」という噂を大調査。

実際に保護ネコカフェで試してみると、ネコたちが一斉に天を見上げ、目は点に…。

はたして本当に神の記憶なのか？ それとも科学的な理由があるのか？ 不思議な現象の秘密を徹底検証する。

番組ではほかにも、「必殺！おねだり動画SHOW」や「現役キックボクシング王者・保護犬格闘家の熱き信念」なども紹介する。