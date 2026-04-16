IMP.には、かつてそれぞれがひとりで活動してきた時代がある。しかし、7人の集合体となり、IMP.が生まれた。表現の仕方は違っても、内に秘めた熱量とその温度は全員が同じ。それがIMP.というグループだ。デビューからまもなく3年、わかりやすいバズによって大きくなったわけじゃない。派手な転機があったわけでもない。それでも、ツアーの規模はホールからアリーナへ、着実に、確実に、自分たちの足で進んできた事実がある。そのうえで5枚目のシングルの表題に掲げられた楽曲の名が「INVADER」＝“侵略者”であることを考えると、これはまさしく運命を懸けた作品である。

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侵略者――。だが、ここに描かれるのは決して乱暴な侵略者じゃない。冷静かつスマートに、しかし確実に世界を塗り替えていく者たちである。疾走するイントロ、体温が上がり続けるAメロ＆Bメロ、そしてサビで展開される青くて静かな爆発。一曲のなかで高速フロウからメロディアスな歌まで、緩急が激しくうねり、何度聴いても新しい顔を見せてくる。「INVADER」とは、IMP.自身のことを指す言葉でもあるのだと、あらためて思う。

今回のインタビューのなかで、基俊介は「『わかりやすく売れたい』という気持ちもある」とまっすぐに語ってくれた。そして、「諦めないことが大事」で、「それでしかない」とも。横原悠毅も「そろそろ一度はバズってみたいという気持ちもあります」と強く口にしていた。IMP.の7人が同じ魂の色を持っているのだとしたら、その色はきっと、どこまでも燃え尽きない炎の色をしているのだと思う。覚悟の言葉をいくつも聞かせてくれた、決定版のインタビューをここに送る。（編集部）

■ツアーを経験したからこそ、新たな目標や夢が増えた（椿）

――現在、IMP.は初の全国アリーナツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』の真っ最中で、残すところ北海道公演のみとなりました（取材は3月上旬）。ここまでを振り返って、どんな手応えを感じていますか？

影山拓也（以下、影山）：まずは、素直に楽しいです！ 僕らはグループ結成当時から単独ライブの開催を目標に進んできて、去年はホールツアー、そして今年はアリーナツアーを実現できました。ただ、これは僕たちの熱量だけでは成し得なかったと思います。IMP.の想いに応えてくださるPINKY.（ファンの呼称）がいたおかげですし、感謝をしてもしきれないですね。今回は初めてのアリーナツアーというのもあって、最初は右も左もわからない状態でした。でも、公演を重ねるごとに、PINKY.の声援に力をもらえたり、「この曲ってこんなふうに盛り上げられるんだ！」と新しい発見があったりして。とても充実した、楽しいツアーだなって感じますね。

基俊介（以下、基）：そうだね。今回のツアーは序盤のブロックで「BAM-BOO」という楽曲を披露しているんですけど、サビの部分はほとんど僕たちが歌っていないんです。去年のホールツアーの時、掛け声の〈Everybody say〉に続く〈Lalala lya〉のフレーズがコーラス扱いになっているのもあって、「会場にいるみんなに歌ってほしい」とお願いしたんですよ。その時は急なお願いでもあったので、声を出したい気持ちはあっても、まわりの反応をうかがってしまう人も多かった。でも、今回のツアーで初めて「BAM-BOO」を披露した時に、みんなが歌ってくれたんです。イヤモニで耳が密閉されている状態でも、PINKY.の歌声がしっかり届いてきて、それが本当に嬉しかったですね。

椿泰我（以下、椿）：うんうん、めっちゃわかる！

基：この曲が育っていく過程も感じられましたし、僕たちが「みんなに声を出してほしい」と伝えた思いを、PINKY.がしっかり受け取って、掛け声で応えてくれた。それがどの会場でも起きていて、むしろ日程が進むごとに声がどんどん大きくなっている感覚がありました。すごく嬉しかったですし、印象に残っているシーンですね。これからもずっと続けていきたいです。

椿：ずっと目標にしてきた初めてのアリーナ公演を、ツアーという形でまわらせてもらえたことが何よりうれしいです。昨年のホールツアーから今回はアリーナツアーになり、公演を重ねていくたびに規模の拡大と進化を続けている。同時にIMP.の一体感がどんどん強くなり、会場ではPINKY.が僕たちの振り付けを真似してくれたり、ペンライトを振ってくれたりして。アルバム『MAGenter』に収録した楽曲たちが、ツアーを通してより愛されて大きくなっていったんですよね。しかも、みんなは曲を聴いて楽しむだけじゃなくて、ライブで一緒に乗ってくれたりとか、たとえば振付を真似しやすい「PLEASE」だったりを、SNSで踊ってみた動画を上げてくれる方が増えたりして。「IMP.をより多くの人に知ってもらおう」とPINKY.が動いてくれているんです。もちろん僕たちもパワーアップしていかなきゃいけないと思いながらも、PINKY.の力がアリーナツアーのタイミングでより強くなっているのを感じますね。まだ行けていない県もあるので、今後はもっとたくさんの地域で公演をやりたい。今回のツアーを経験したからこそ、新たな目標や夢が増えたので、すごく刺激的な機会になっています。

鈴木大河（以下、鈴木）：今回のツアーを通して、「ライブって観客と一緒に作るものなんだな」とあらためて感じてます。リハーサルの時に、客席に移動してお客さんからステージがどう見えるのかを確認しているんですけど、アリーナ会場はどうしてもステージと客席の距離が広くなりますよね。そんななかで、どうすればPINKY.のみなさんに満足していただけるライブになるのかを、毎公演すごく考えていて。トロッコで客席の近くまで行ったり、直接コミュニケーションを取れる演出があると、お互いをより身近に感じられる。そうした工夫を重ねていけば、会場の規模が大きくなっても、お客さんとの距離はしっかり保てると思いました。何より、僕らとPINKY.の相乗効果でライブをさらに盛り上げていきたいと強く思いましたね。

■いい意味でPINKY.のみんなも違和感を覚えてくれるんじゃないかな（影山）

――演出を担当されている横原さんと松井さんは、どのように今回のツアーを形にしていきましたか？

横原悠毅（以下、横原）：演出を考えるにあたって、ふたりでたくさん話をしましたね。セットリストを組むところから、「どうやったらかっこよくなるか」も含めて、密に打ち合わせを重ねました。「こういうことをやりたい」と言って、いざやってみたら「想像していた以上によくなったな」と感じたこともあれば、「こっちのほうがよかったな」と改善点を見つけられた部分もあったりして。去年のツアーもそうですけど、今年も学ばせていただいている最中。それこそ、「I Got It」「SYNERGY～以心伝心～」の演出を入れているコーナーは、会場で見たらすごくいい雰囲気になっていて。「いいものができたな」と思いましたね。

松井奏（以下、松井）：演出を考えるうえで大事にしたのは、メンバー自身がかっこいいと思えて楽しめること。あと、僕としては「こういうIMP.が見たかった」と思うアイデアを今回のツアーは詰め込んでいて。登場シーンの見せ方から、バキバキにかますダンスパフォーマンス、PINKY.と声を出して楽しんでいる7人など、いろんなIMP.をバランスよく反映できましたね。さらに、大人っぽい部分や素に近い感じなど、いろんなメンバーの顔が見られて、みんなも楽しめたのかなと思います。自分たちが想像していた以上に、PINKY.の楽しんでる顔が見えて、たくさんのペンライトが見えて、ほしかったところで歓声をくれて。これが「ライブの醍醐味だ」じゃないですけど、PINKY.のおかげでいいライブを作れている感覚を掴めました。

佐藤新（以下、佐藤）：PINKY.の熱量を間近で感じられる環境があるのはすごく嬉しかったですし、今回のツアーは感謝を伝える場であって。自分のステージのあり方や見せ方を、今まで以上に考える機会になりましたね。

――佐藤さんは開催前に「ツアーを通して7人それぞれが、去年の自分よりも勝てていると思えるものが見つかったらいいよね」と話していましたね。

佐藤：成長という意味では、みんなの挨拶が印象的で。前回のツアーと比べて、それぞれのタレント性というか、みんなのキャラクターがより際立っていたのが、IMP.全体が成長したところかなと感じました。

――IMP.は4月13日に5thシングル『INVADER』をリリースされます。僕、楽曲のデータをいただいて、その場で4回連続でお聴きしました。

松井：はははは！ ありがとうございます！

鈴木：4回連続はすごいですね！

――まず1回目は熱量に圧倒されているうちに「あ、曲が終わった」と思って。2回目はその衝撃を踏まえて、もう一度みなさんのフロウとか曲の構成に魅了されました。3回目は歌詞を読みながら曲の世界観に浸り、4回目であらためて楽曲全体を堪能しました。シンプルに、とてもかっこよかったです。

影山：それ、いちばん嬉しいかもしれない。

基：「INVADER」は日本語で“侵略者”という意味なんですけど、侵略をネガティブではなくポジティブなものとしてとらえて、IMP.らしくスタイリッシュかつクールに仕上げました。一曲のなかに熱さが垣間見えるところも多くて。歌い方で言うと、侵略していく様子を表現するために、僕のラップパートはいつもより“がなる”ようなイメージで、かなりアタックを強めにしています。この楽曲で、IMP.の尖った新しい一面を引き出せたんじゃないかなって思います。

影山：歌詞やサウンドも魅力的ですけど、それ以上に「素直にかっこいいから、また聴きたい」となる楽曲だと思います。あとは、MVも僕らのビジュアルだったりパフォーマンスだったりが、目まぐるしく変わっていくので、いい意味でPINKY.のみんなも違和感を覚えてくれるんじゃないかなって。曲だけでなくMVも合わせて楽しんでいただけたら嬉しいですね。

■漠然と描いていた新しいIMP.像をがっつり超えてきた（松井）

佐藤：僕は間奏の部分が、とてもかっこよくて気に入ってます。

影山：ダンスがめっちゃいいよね。

佐藤：うん。間奏はIMP.らしいダイナミックなパフォーマンスができる箇所だと思っていて。僕たちはダイナミクスを意識してパフォーマンスしてきたところもあったので、振り付けもそうですけど、僕たちのスタイルと見事に合ってる楽曲だなって感じました。

椿：CDジャケットで表現している“青の爆発”のような世界観の通り、冷静に燃え上がっていく感覚は、僕たちの大事にしているポイントなんです。「INVADER」は侵略者という強いイメージを持ちながら、2番では奏がまったく違う声色を出して曲調が一気に変わったりと、楽曲のなかでいろんな表情が見えてきます。間奏のダンスも、これまでのように「この曲で200％出し切る」というタイプとは違って、しっかり構築された振り付けになっていて。従来の勢いとは異なる洗練された要素もあるので、MVの雰囲気、音源で聴いた時、そしてパフォーマンスを観た時で印象が大きく変わると思います。何度聴いても新しい楽しみ方を見つけられる曲になっているので、いろんなシングルを重ねてきたIMP.だからこそ出せる新しい一面を、楽しんでもらえたらうれしいです。

松井：勢いがあって、とてもIMP.らしい楽曲ができたなと思ってます。楽曲ができて、振り付けがついて、MVの資料が届いて、実際に撮影した時に、みんなが言ったように「今回は攻めてるな」と思ったし、いい意味で尖った作品になったと思いました。これまでのダンスナンバーや漠然と描いていた新しいIMP.像をがっつり超えてきた作品が出来上がったな、と思うんですよね。MVにも、監督だったり、振付師の方だったり、いろんな方々による解釈の「INVADER」が注入されている。それらを混ぜて今の自分たちが歌うことで、これまでより1段も2段も尖りながら攻めた作品ができあがったなと思います。

鈴木：初めて曲を聴いた時、一曲のなかで緩急がとてつもない曲だなって感じて。その要因は、疾走感があって軽快なイントロからあのサビに着地する、そのギャップが大きいと思うんです。その振れ幅によって、一曲を通して物語が見えてくるんですよね。Bメロのちょっと壮大で穏やかなメロディから、曲の体温がどんどん上がって行って、サビでドロップする。僕自身も踊って歌っていても、気持ちが上がるんですよね。

――サビの〈GAMMA-GAMMA-GAMMA Ray〉は、鈴木さんの特徴的な声が光っていますね。

鈴木：サビのレコーディングは、僕の持ち味でもある“低音の歌”で引っ張っていけたら、という思いで、全身全霊を込めて低い〈GAMMA〉を出しましたね。あと、振付師の方が「侵略者だけど、乱暴な侵略者じゃなく、フォーマルなスーツを着ているようなイメージ」とおっしゃっていて。それが僕らのなかでもしっくりきたんです。だからこそ、サビに向かって盛り上がるパートや、勢いのあるダンスから急に動きを封じ込めたかのような振り付けになるギャップも、「INVADER」というタイトルから想像するような単純な動きではない表現になったと思います。MVやテレビでのパフォーマンスを観てくださる方にも、楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。

横原：歌詞、タイトル、ジャケットなど、トータルで世界観の強い楽曲ではあるんですけど、そこに込めた僕らの意味とか意図はあまり気にせず、自由に聴いてほしいですね。僕らは先ほどお話ししたように、ホールからアリーナへと着実に規模を広げてきている。ただ、いわゆる“バズ”をきっかけに大きくなってきたわけではないと思うんです。そういう意味では、かなり珍しいタイプのグループかもしれない。

鈴木：たしかにそうだね。

横原：最近は、SNSなどで曲がポンとひとつバズって、そこからいろいろな楽曲が広がっていくアーティストの方も多いですよね。でも、僕らは今日までそうしたきっかけがなくても、少しずつ知名度や規模を広げることができている。だからこそ、そろそろ一度はバズってみたいという気持ちもありますね。

全員：（深く頷く）

横原：もちろん「INVADER」に込めた世界観はあるけど、「自分たちのことを知らない人たちに聴いてもらって『かっこいい』と思わせたい」という思いが強いですね。

――最近は、曲全体というよりも曲中のインパクトの強いある一部分が、TikTokなどで拡散されるケースが多いですよね。「INVADER」は全パートにパンチがあるぶん、どこを切り取ってもバズる可能性がありそうだと感じました。

横原：そうですね！ 特にサビがインパクトありますけど、そこに至るまでの流れもかっこいいですし。2コーラス目のラップもパフォーマンス込みで最高なので、僕らのことを知らない方たちにも聴いてもらいたいですね。

――ほかにも、基さんが主演を務めているドラマ『ぴーすおぶせーふ』のエンディング主題歌「STRANGER」をはじめ、「Wolf Swag」「Love in love」「Dancin’ In My Head」など、新曲が形態ごとに収録されています。

基：カップリング曲も、今回はジャンルの幅がかなり広いシングルになっています。7人のユニゾンで聴かせるバラード「Love in love」があったり、J-POPの「STRANGER」は自分でも知らない自分にフォーカスを当てた歌詞になっていたりして。背中を押してくれるような、力強くて爽やかな楽曲も揃っています。表題曲の「INVADER」はかなり尖った楽曲ですが、それをきっかけに「ほかの曲も聴いてみようかな」と思ってもらえた時に、「あ、こういうジャンルも歌うんだ」と驚くシングルになったと思います。

――IMP.は今年8月にデビュー3周年を迎えられますが、ご心境はいかがですか？

影山：早いですよね。デビュー曲「CRUISIN'」はライブで何度も歌ってきて愛着もありますけど、「リリースして3年も経つんだ」という驚きが素直な気持ちですね。活動とともに楽曲も大人っぽくなっている実感もあるので、4年目、5年目とどんどん進化していきたいですし、していくつもり。「どんな新しい一面を見せていけるんだろう？」って、楽しみです。

――ちなみに、みなさんがTOBEに合流しようと決めた時のことは覚えてます？

基：覚えてますね。自分たちにとってターニングポイントだったな、とあらためて思います。この先どうなるかわからないなかでも、全員が“この7人でやっていく”ということにこだわった。当時からその気持ちが強かったのは、今思い返しても素敵なことですし、この7人が変わらないのが重要だと思います。3周年をもうすぐ迎えるけど、さっき横原が言ったように、まだまだ僕たち自身は現状に満足してない。それこそ去年から今年のほうがよくなって、着実に自分たちで“やりたいこと”と“目標”に向かって成長はしているけど、やっぱり「わかりやすく売れたい」という気持ちもあって。「IMP.はちょっと休んでもいいんじゃない？」「頑張りすぎじゃない？」と言われるぐらい、明確な形として結果を残したいし、たくさんの人に聴いてほしい。この7人でいることにこだわったからこそ、どうやったら僕らのよさをもっとたくさんの人に知ってもらえるかを今でも模索中ではあるんです。TOBEで活動することを決めた時から現在までを振り返って思うのは、諦めないことが大事なんだな、って。それでしかないというか。今の時代、SNSでバズってそれが売れるきっかけになるルートが多いし、だからこそ何がどうなるかわからないので、僕たちはとにかく一生懸命に目の前のことや目標に向かって、この7人で走り続けることが使命だろうなって思いますね。

■何も迷わなかったですし、「7人以外で活動する」という考えも生まれなかった（鈴木）

――「もっと売れたい」という気持ちに関連して言うと、今年の年明けに家で歌番組を観ていた松井さんが椿さんに電話して、「俺らもテレビ出たいよな」と伝えたエピソードに胸が熱くなりました。

全員：あー！

佐藤：めちゃめちゃチェックしてくださってる（笑）。

松井：田舎のおばあちゃんの家に、家族みんなで泊まりに行ってて。テレビを観ながら、のんびり過ごしていたんですよ。『NHK紅白歌合戦』（NHK総合）とか年末年始の特番を観ていた時に、「本来はこっちに出ていなきゃいけないよな……」と思ってしまって。もちろん、家族で過ごせてとてもいい時間だったんですけど……なんだろうなあ、やっぱりこっち（テレビ）に出ることも親孝行だなという思いが沸々と湧いてきて。胸が熱くなってしまい、思わず電話をかけました。

――6人のなかで椿さんに連絡をしたのはどうして？

松井：その時、深夜1時半頃だったんですけど、椿くんからグループLINEで「あけましておめでとう」の連絡がきていたので「この人は起きてるぞ！」と思って電話しました（笑）。

――松井さんの電話を受けて、椿さんはどんな気持ちになりましたか？

椿：僕も同じ気持ちでテレビを観ていたので、奏から電話をもらった時に「やっぱり、そうだよな」って。もちろん家族といられる時間も嬉しいけど、年末年始の何時にテレビを点けてもIMP.が映ってるのが僕らのひとつの目標でもあるので、奏の気持ちはめちゃめちゃわかりましたね。何より、新年が明けたタイミングからIMP.のこと、仕事のことを自分以外のメンバーも考えていたのを知れて、すごく嬉しかった。もっともっと頑張りたいなって思いました。

――そんなやり取りも含めて、IMP.はメンバー全員が熱くて人間味が溢れている印象があるんですよね。ひとことで言うなら、“漢の集団”といいますか。7人のなかで、思わず涙もろくなるほど、いちばん人情味のあるメンバーってどなたですか？

椿：僕らは漢として小さい頃から育てられきたので、誰かに褒められたことがないまま、本当にただただずっと走り続けているんですよね。なので……ひとりをピックアップすると誰だろう？

影山：全員が同じ歩幅で一緒に走っているからこそ、わからない部分はありますよね。でも、よく泣くのは奏ですね。それは漢の涙というよりは、すぐに泣くだけなんですけど。

基：ははははははは！

佐藤：（笑いながら松井を指差す）

松井：軽い涙みたいに言うなよ（笑）！

影山：感極まって泣くことは多いよね。グループのことが大好きだし、ライブが大好きだし。いちばん涙もろい。

鈴木：素直だよね。

佐藤：うん、素直だね。

影山：僕が思うのは表現の仕方がそれぞれ違うだけで、みんなが同じ熱量を持っているなって感じますね。それが表面にわかりやすく出る人と出ない人はいるんですけど、内に秘めてる熱量はみんな同じ。そこはすごく似てる部分なのかな、って。

――7人が同じ魂の色を持ってるというか、そんな人たちがグループとして集まったことが奇跡に見える。平易な表現ですけど、すごいなって思います。

佐藤：そう言っていただけるのは嬉しいね。

鈴木：3周年の話が出ましたけど、新はIMP.のセンターとして堂々としている一面もあるんです。でも、TOBEに合流する時に見せた本音のような部分に、僕はすごくグッときたんですよね。さっきおっしゃっていた人情味という意味で言うと、ああいう彼の内側の部分が見えたことに、めちゃくちゃ胸を打たれました。

佐藤：それは無意識だったかも。7人それぞれにいろんな思いがあって、必死に活動してきたメンバーが揃っているので、思わず感情が込み上げて溢れちゃったんだと思う。

鈴木：もともと僕らは、各々がひとりで活動してきて集まってきた7人だからこそ、どんな時も話し合う。だからこそ、みんなが同じ熱量の方向を向いてるなって常々思いますし、3周年が経つ今でも、それは変わってない。TOBEにやってくることだって何も迷わなかったですし、「7人以外で活動する」という考えも生まれてこなかった。魂の色が同じっていうのは、そこが大きいのかなって思いますね。

（取材・文＝真貝聡）