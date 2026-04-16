エミライとアクシスは合同で、aurender × MSB Technology「プレミアムリスニングセッション」を全国6会場で開催。最高クラスのデジタルファイルプレーヤーを持つaurenderと、MSB Technologyのトップモデルを組み合わせ、オーディオ評論家の解説とともに「デジタルファイル再生の最高峰を体験する」完全予約制イベントだという。山之内正氏、三浦孝仁氏、小原由夫氏が講演する。

開催場所とスケジュールは以下の通り。各回13時開始予定で、事前申込制。申し込みは各店まで直接連絡するカタチとなる。なお、6月20日OTOTEN 2026エミライブース内のイベントは、事前申込不要で参加可能。

4月25日 サウンドピット(名古屋)／講演：山之内正氏 5月16日 のだや 仙台店(仙台)／講演：山之内正氏 6月13日 マックスオーディオ 小倉本店(北九州)／講演：三浦孝仁氏 6月20日 OTOTEN 2026エミライブース内(東京)／講演：小原由夫氏 6月27日 フォーミュージック(新潟)／講演：三浦孝仁氏 7月18日 CAVIN大阪屋(北海道)／講演：小原由夫氏

【試聴機器】

aurender N50（ミュージックサーバー） MSB Cascade DAC（D/Aコンバーター） FYNE AUDIO VINTAGE TWELVE（スピーカー） PMC MB2 SE（スピーカー）