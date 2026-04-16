TBS・安住紳一郎アナ、『THE TIME，』離れた視聴者に呼びかけ「戻ってきてちょうだい！」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、16日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。番組を離れてしまった“元視聴者”に「戻ってきてちょうだい！」と呼びかけた。
【画像】安住アナに“あおられた”後輩アナ
同番組は4月10日と13日、ゴルフ「マスターズ」中継のため放送を休んだ。その影響を、安住アナが独自取材し、「データが出たのでご紹介します」とした。
「ゴルフのマスターズがありましたので朝の番組『THE TIME，』が、2日休止になりました。朝の情報番組は、継続性・習慣化が大事という中で、結構、私たちとしては厳しい状況に置かれているんですが、では皆さんと関係のある話。放送がなかったとき、どの番組を見たかというデータを私が出してみました、ご覧ください」と説明。ここで「マスターズのOAがあった日…」（オレ調べ）と書かれたボードを紹介した。
普段同番組を見ている人を100としたうえで、「普段は『THE TIME，』を見ているんだけども、放送がないのでそのままマスターズを見たという人は15。『THE TIME，』がないんだったら、『テレビ自体見ないわ！』というね…もう抱きしめたい！そういう人たちが、何も見なかったというのが5」。
続けて「やっぱりニュースが見たいな、ということでNHKに行った人が5。で、“シマエナガちゃん”的なものが見たいんだよな…と、Eテレにいった人が5」。
「そして、クリーンナップ登場ですよね。『グッド!モーニング』に行った人が15。『めざまし（テレビ）』に行った人が10、『ZIP!』に行ったが35！」と説明し、「うーん」と深刻な表情。
さらに「出ていったっきり、もう戻ってこないという人もね。何パーセントかいるんですよね…」と加え、「悪いとこは直しますから、戻ってきてちょうだい！」と呼びかけ。「『THE TIME，』スタートです」と次のコーナーに続けた。
なお安住アナは9日の放送で、「マスターズは1931年、昭和9年から続く伝統あるゴルフの大会ですが、TBSもここ50年間ずっと生中継を行っています」などと説明していた。
【画像】安住アナに“あおられた”後輩アナ
同番組は4月10日と13日、ゴルフ「マスターズ」中継のため放送を休んだ。その影響を、安住アナが独自取材し、「データが出たのでご紹介します」とした。
「ゴルフのマスターズがありましたので朝の番組『THE TIME，』が、2日休止になりました。朝の情報番組は、継続性・習慣化が大事という中で、結構、私たちとしては厳しい状況に置かれているんですが、では皆さんと関係のある話。放送がなかったとき、どの番組を見たかというデータを私が出してみました、ご覧ください」と説明。ここで「マスターズのOAがあった日…」（オレ調べ）と書かれたボードを紹介した。
続けて「やっぱりニュースが見たいな、ということでNHKに行った人が5。で、“シマエナガちゃん”的なものが見たいんだよな…と、Eテレにいった人が5」。
「そして、クリーンナップ登場ですよね。『グッド!モーニング』に行った人が15。『めざまし（テレビ）』に行った人が10、『ZIP!』に行ったが35！」と説明し、「うーん」と深刻な表情。
さらに「出ていったっきり、もう戻ってこないという人もね。何パーセントかいるんですよね…」と加え、「悪いとこは直しますから、戻ってきてちょうだい！」と呼びかけ。「『THE TIME，』スタートです」と次のコーナーに続けた。
なお安住アナは9日の放送で、「マスターズは1931年、昭和9年から続く伝統あるゴルフの大会ですが、TBSもここ50年間ずっと生中継を行っています」などと説明していた。