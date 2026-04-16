元駅員のYouTuberが解説！京王橋本駅の移転準備とリニア神奈川県駅の「今しか見られない地下神殿」
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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【リニア駅はこうなる！】京王橋本駅は移転準備中！工事が順調な神奈川県駅でARやプロジェクションマッピング、トンネル内部へ！【今だけの姿を端から端まで！】#さがみはらリニアフェスタ■駅攻略」と題した動画を公開している。2024/11/9・10に開催された「さがみはらリニアフェスタ」に参加し、建設が進むリニア中央新幹線の神奈川県駅（仮称）の地下深くや、京王橋本駅の移転予定地などをレポートしている。
動画では、まず京王相模原線の特急で橋本駅に向かう車窓から、リニア神奈川県駅の工事現場を紹介。駅の南口から会場へ向かい、地下約30メートルまで掘られた巨大な「地下神殿」とも呼ばれる空間を見下ろす様子が収められている。完成後には地下3層構造となり、阪急淡路要塞がすっぽり収まるほどの広大なスケールになるという。また、駅の躯体が構築されると見えなくなるため、「地中深く掘られたこの姿は今だけのもの」と説明された。
会場内に設けられた橋の上では、シールドマシンや駅のかたちをARで体験できるコーナーが紹介された。その後、駅の西側にあたる一部完成したシールドトンネルの内部へ潜入し、JAXAの研究施設がある相模原市ならではの、探査衛星などをモチーフにしたプロジェクションマッピングが披露されている。
さらに、地上エリアの展示では、京王線橋本駅の移転計画について詳しく解説。現在の駅をリニア神奈川県駅の上部に移転させ、南北を分断している道路を整備して歩行者空間や交通広場を設けるという壮大なまちづくりの構想が示された。「京王線が移転すると神奈川県駅へのアクセスが向上するほか、ホームなども広く取ることができるようになる」と、利便性向上のメリットが語られている。
リニア中央新幹線の開業時期については、当初予定の2027年度から遅れが見込まれているものの、神奈川県駅周辺の工事は順調に進んでいる様子がうかがえる。動画は、「これからもリニアの工事や、京王線の橋本駅の移転について追っていきたい」という言葉で締めくくられており、リニア開業に向けた地域の変化に期待が高まる。
動画では、まず京王相模原線の特急で橋本駅に向かう車窓から、リニア神奈川県駅の工事現場を紹介。駅の南口から会場へ向かい、地下約30メートルまで掘られた巨大な「地下神殿」とも呼ばれる空間を見下ろす様子が収められている。完成後には地下3層構造となり、阪急淡路要塞がすっぽり収まるほどの広大なスケールになるという。また、駅の躯体が構築されると見えなくなるため、「地中深く掘られたこの姿は今だけのもの」と説明された。
会場内に設けられた橋の上では、シールドマシンや駅のかたちをARで体験できるコーナーが紹介された。その後、駅の西側にあたる一部完成したシールドトンネルの内部へ潜入し、JAXAの研究施設がある相模原市ならではの、探査衛星などをモチーフにしたプロジェクションマッピングが披露されている。
さらに、地上エリアの展示では、京王線橋本駅の移転計画について詳しく解説。現在の駅をリニア神奈川県駅の上部に移転させ、南北を分断している道路を整備して歩行者空間や交通広場を設けるという壮大なまちづくりの構想が示された。「京王線が移転すると神奈川県駅へのアクセスが向上するほか、ホームなども広く取ることができるようになる」と、利便性向上のメリットが語られている。
リニア中央新幹線の開業時期については、当初予定の2027年度から遅れが見込まれているものの、神奈川県駅周辺の工事は順調に進んでいる様子がうかがえる。動画は、「これからもリニアの工事や、京王線の橋本駅の移転について追っていきたい」という言葉で締めくくられており、リニア開業に向けた地域の変化に期待が高まる。
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