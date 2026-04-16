浜辺美波×高級SUVに反響多数

アウディ公式インスタグラムは、過去に女優の浜辺美波さんとを起用し、最新EV「Q6 e-tron」との洗練された2ショットを公開しました。

現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中の浜辺美波さんですが、女優活動とは異なる一面に多くの反響を呼んでいます。

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Q6 e-tronは、次世代EV専用プラットフォーム「PPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）」を初めて採用したアウディの電動化戦略を象徴する最新SUVです。

ボディサイズは、全長4770mm×全幅1940mm×全高1695mm、ホイールベース2895mmというSUVらしい力強いプロポーション。

外観はシャープなLEDライトや滑らかなボディラインが融合し、都会的な存在感を引き立てています。

インテリアは、広々としたフラットフロアに、立体的な3Dデザインと鮮明なMMIパノラマディスプレイを組み合わせており、快適性と未来感を兼ね備えた次世代EVの室内を実現しています。

また、高効率モーターと新開発バッテリーを組み合わせた先進のパワートレインを搭載し、AWDモデルでは最大380kW（約517PS）の力強い出力を発揮します。

航続距離は最長672kmとされ、街乗りなどの日常使いから、ダイナミックなスポーティ走行まで、幅広く安定したパフォーマンスを楽しむことができます。

車両価格（税込）は839万円〜1320万円と紹介されていました。

なお、この投稿は、Forbes JAPANが開催する「30 UNDER 30」とAudi Japanのパートナーシップ企画の一環として公開されたもので、浜辺さんは同企画のAudi特別賞（エンターテインメント部門）に選出されています。

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ユーザーからは、「美波ちゃんかわいい」「美しい」といった声や、「よく似合う」と称賛する声が多数寄せられました。

初出演となる大河ドラマでの活躍が続く浜辺さんですが、漆黒のQ6 e-tronと並ぶ華やかなワンピース姿で、いつもとは違った魅力に多くの注目を集めています。