私はアヤナ（30代後半）です。旦那のユウジ（30代後半）と、小4の娘、小1の息子と暮らしています。義実家はここから1時間ほどの距離です。私が帰省したくないと言ってから、旦那も帰省しなくなりました。すると孫に会いたい義母が、「帰省しないならそちらに行く」と言い出したのです。義家族からのLINEをいつも無視する旦那は、私にも「無視すればいい」と言います。でも、義母が本当に来てしまったらどうするのでしょう。旦那に