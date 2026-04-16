「監督が犯してきた最大の過ちだ」称賛を浴びる日本代表MFを“冷遇”してきた指揮官を英メディアが非難 放出の動きにも異論「彼を留めるべきなのは明らか」

「監督が犯してきた最大の過ちだ」称賛を浴びる日本代表MFを“冷遇”してきた指揮官を英メディアが非難 放出の動きにも異論「彼を留めるべきなのは明らか」