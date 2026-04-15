高橋一生、圧巻の階段落ち！初回からインパクト抜群の衝撃シーンに「すごいリアル」「珍しい落ち方」＜リボーン＞

4月14日（火）より放送がスタートしたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本作では主演・高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいる。

第1話では、周囲に恨まれながらも会社を成長させてきた社長の光誠が、何者かに階段から突き落とされる展開に。光誠役の高橋が、圧巻の“階段落ち”を披露した。

【映像】階段から落ち続ける高橋一生

◆光誠を突き落としたのは、誰？

新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公の光誠。あるとき光誠は、ビジネスのために広大な土地を求め、下町の寂れた「あかり商店街」に狙いを定める。

商店街の人々は立ち退きを拒否するも、光誠は部下に強引な交渉を指示し、商店街の人々を追い詰めていった。

しかしその結果、商店街で“ある悲劇”が起き、光誠のやり方についていけなくなった部下が次々と退職し始める。それでも光誠は周囲のことなど気にせず、孤独になってもビジネスを進めていった。

するとあるとき、神社を訪れた光誠は、帰ろうとした瞬間に突然、誰かに階段の上から突き落とされてしまう。

背中を押された光誠はグルリと体が反転し、そのまま頭から転落。何度も段に体を打ち付けられながら落ちていくなか、まるで走馬灯のように光誠のこれまでの人生が流れていく。

そして光誠は、ちょうど階段の踊り場に立っていたあかり商店街の会長・野本英治（小日向文世）とぶつかり、2人は意識を失ってしまった。

この場面では、高橋が迫力満点の階段落ちを披露しており、SNS上では「すごいリアルな階段落ち」「一生さん渾身の階段落ちだー！」「どうやって撮影してるのか」「縦落ちとか背中めっちゃ痛そう」「珍しい落ち方じゃない？」といった反響が続出していた。