「ドラクエ」のローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」4月21日にリリース決定！早期スタートで「ふくびき10連分」がもらえる
【ドラゴンクエストスマッシュグロウ】 4月21日 サービス開始予定 料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」を4月21日にリリースする。基本プレイ無料で、一部アイテム課金制。
本作は「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォンゲーム最新作で、直感操作でモンスターの群れを吹き飛ばすローグライトRPG。ランダムに出現する「冒険スキル」で毎回違った成長と戦略を楽しむことができ、爽快なフィールドバトルを体験できる。
2025年9月の発表を経て、いよいよ4月21日に正式サービスを開始。合わせて神風動画が制作したオープニングトレーラーが公開されたほか、早期スタートしたプレーヤー全員に「ふくびき10連分（プレミアム装備ふくびき券×10枚）」がプレゼントされることが発表された。
「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」は引き続き事前登録を受付中で、4月21日の正式サービス開始時間は今後発表される。【『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』オープニングトレーラー】 【トレーラーカット】 【ゲームプレイ画面】
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