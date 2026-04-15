【ドラゴンクエストスマッシュグロウ】 4月21日 サービス開始予定 料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」を4月21日にリリースする。基本プレイ無料で、一部アイテム課金制。

本作は「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォンゲーム最新作で、直感操作でモンスターの群れを吹き飛ばすローグライトRPG。ランダムに出現する「冒険スキル」で毎回違った成長と戦略を楽しむことができ、爽快なフィールドバトルを体験できる。

2025年9月の発表を経て、いよいよ4月21日に正式サービスを開始。合わせて神風動画が制作したオープニングトレーラーが公開されたほか、早期スタートしたプレーヤー全員に「ふくびき10連分（プレミアム装備ふくびき券×10枚）」がプレゼントされることが発表された。

「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」は引き続き事前登録を受付中で、4月21日の正式サービス開始時間は今後発表される。

【『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』オープニングトレーラー】【トレーラーカット】【ゲームプレイ画面】

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