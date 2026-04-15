NEWS増田貴久『増田貴久のカバー』、「合算アルバム」で自身通算2作目の1位【オリコンランキング】
NEWSのメンバー・増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』が、15日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算2作目の1位を獲得した。
【動画】増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』ティザー映像
週間ポイントは9.9万PT（99,132PT）で、中島健人『IDOL1ST』（2026年3月2日付）の週間ポイント7.7万PT（76,818PT）を上回り、2026年度ソロアーティスト最高週間ポイント【※1】を記録。自身の前作『喜怒哀楽』（2025年2月24日付）の週間8.5万PT（85,169PT）も上回り、自己最高も記録した。
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※2】を達成した。
【※1】2026年度（今年度）は、「2025年12月22日付」よりスタート。
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか3位には、4月17日・18日に約7年ぶりの完全体での東京公演を予定しているBTSの『ARIRANG』が、週間3.0万PT（29,545PT）で4週連続TOP3入り。累積ポイントは72.7万PT（727,204PT）となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜4月12日）＞
【動画】増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』ティザー映像
週間ポイントは9.9万PT（99,132PT）で、中島健人『IDOL1ST』（2026年3月2日付）の週間ポイント7.7万PT（76,818PT）を上回り、2026年度ソロアーティスト最高週間ポイント【※1】を記録。自身の前作『喜怒哀楽』（2025年2月24日付）の週間8.5万PT（85,169PT）も上回り、自己最高も記録した。
【※1】2026年度（今年度）は、「2025年12月22日付」よりスタート。
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか3位には、4月17日・18日に約7年ぶりの完全体での東京公演を予定しているBTSの『ARIRANG』が、週間3.0万PT（29,545PT）で4週連続TOP3入り。累積ポイントは72.7万PT（727,204PT）となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜4月12日）＞