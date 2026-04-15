「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」

グレープストーンの｢東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」の再販を4月24日より5月10日頃にかけて実施する。価格は3,980円。なお、公式通販での販売は5月1日に開始を予定。

「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」は「ポケモン東京ばな奈」誕生5周年を記念して販売された商品で、この度再販が決定した。側面に可愛らしいピカチュウの姿が描かれたアイテムで、「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージを彷彿とさせるデザインを採用。実用性も高いトートバッグになっている。

商品としてはトートバッグに加え、「ピカチュウ東京ばな奈『見ぃつけたっ』バナナのみ風 8個入」と、「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」がセットになる。

JR東京駅 HANAGATAYA東京南店「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」など各店舗で販売が予定されており、早期完売の可能性もある。また、Xでは本商品が5名に当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施される。こちらの期間は4月20日10時より4月26日23時59分まで。

販売店舗

・JR東京駅 HANAGATAYA東京南店「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」（改札内）

・東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央口改札外）

・東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

・東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店

・羽田空港 第一ターミナル HANEDA-YA 7番ゲート店

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部で販売する場合がございます。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウトートバッグ」

「ピカチュウ東京ばな奈『見ぃつけたっ』バナナのみ風 8個入」

「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」

フォロー＆リポストキャンペーン

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

