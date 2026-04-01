信頼が広がる獲得導線！ マーケティングデザイン「クチコプレミアム」

記事ポイント クチコプレミアムがレオス・キャピタルワークスの紹介キャンペーンDXを支えています。紹介URLをLINEやメールで発行できる仕組みが、金融機関に求められる安全性と使いやすさを両立しています。紹介経由の口座開設では投資意欲の高い顧客獲得やCPA抑制につながる成果が出ています。 クチコプレミアムがレオス・キャピタルワークスの紹介キャンペーンDXを支えています。紹介URLをLINEやメールで発行できる仕組みが、金融機関に求められる安全性と使いやすさを両立しています。紹介経由の口座開設では投資意欲の高い顧客獲得やCPA抑制につながる成果が出ています。

クチコプレミアムが、レオス・キャピタルワークスの紹介キャンペーンDXを支える事例として発表されます。

既存顧客の信頼を起点にした紹介をデジタルで可視化しながら、金融機関ならではの高いセキュリティ要件にも対応しています。

紹介施策を強化したい企業にとって、顧客体験と安全性を両立する取り組みとして注目できそうです。

マーケティングデザイン「クチコプレミアム」

サービス名：クチコプレミアム導入先：レオス・キャピタルワークス株式会社発表日：2026年4月14日主な機能：LINE、メール、二次元コードによる紹介導線の提供

クチコプレミアムは、既存顧客からの紹介をスムーズに広げたい企業向けのクラウドサービスです。

クチコプレミアムは、機密情報を扱わない設計や既存システムとの連携性によって、金融機関の厳格な要件に対応しています。

レオス・キャピタルワークスの導入背景

対象企業：レオス・キャピタルワークス株式会社主力サービス：投資信託「ひふみ」シリーズ導入課題：紹介プロセスのデジタル化、プライバシー保護、セキュリティ対応導入期間：構想から約3カ月で本稼働

レオス・キャピタルワークスは、既存顧客が投資信託「ひふみ」の魅力を周囲に伝える紹介を重視してきています。

クチコプレミアムは、紹介URLをLINEやメールですぐ発行できる導線によって、紹介する側と紹介される側の心理的な負担を抑えています。

クチコプレミアムの導入成果

確認された成果：紹介経由の新規顧客獲得利用が活発な世代：30代〜40代傾向：口座開設後のつみたて設定などのアクションが早い費用面：広告費を抑えながらデジタルギフトへ還元しやすい設計

紹介経由で口座を開設した顧客には、Web広告経由と比べて投資意欲が高い傾向が見られています。

クチコプレミアムは、若年層への接点拡大やCPA抑制にもつながり、紹介を軸にした効率的な顧客獲得を後押ししています。

マーケティングデザインの提供価値

提供企業：株式会社マーケティングデザイン所在地：大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル4F主な事業：クチコプレミアムの開発・販売、販促支援、Salesforce導入・活用支援

マーケティングデザインは、広告依存に偏らない顧客獲得手法として紹介マーケティングを支援しています。

マーケティングデザインは、エンジニア同士の直接連携も含めた導入支援によって、企業ごとの要件に合わせた紹介施策のDXを進めています。

クチコプレミアムは、信頼関係を起点にした紹介をデジタルで広げたい企業にとって実用性の高いサービスです。

金融のように慎重な情報管理が求められる分野でも、安心して使える導線を整えやすい点は大きな魅力です。

広告費だけに頼らず、顧客とのつながりを活かした集客を考える担当者にとって参考になる事例です。

マーケティングデザインとクチコプレミアムの紹介でした。

よくある質問

Q. クチコプレミアムはどのような紹介方法に対応していますか？

A. クチコプレミアムは、LINE、メール、二次元コードを使った紹介導線に対応しています。

Q. レオス・キャピタルワークスはクチコプレミアムでどのような成果を得ていますか？

A. レオス・キャピタルワークスでは、紹介経由の顧客に投資意欲の高さや口座開設後の行動の早さが見られ、30代〜40代へのアプローチ拡大やCPA抑制にもつながっています。

Q. クチコプレミアムはどのような企業に向いていますか？

A. クチコプレミアムは、既存顧客からの紹介を活かしながら、セキュリティと顧客体験の両立を重視したい企業に向いています。

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