【ドットアビス】 4月14日 事前登録受付開始

EXNOAはDMM GAMESにて、Android/iOS/PC用RPG「ドットアビス」の事前登録受付を開始した。

本作はクリエイティブチーム「くまさん」から派生し、「エッジの効いたコンテンツ」を展開するという「くまさんブラック」レーベルの第1弾タイトル。滑らかに動くドット絵のアニメーションと美少女の魅力が融合したRPGとしている。

事前登録では、登録人数に応じて「アビスジェム」を配布。「事前登録ガチャ」を利用した回数に応じても「アビスジェム」やゲーム内アイテムを進呈し、「事前登録ガチャ」のSSR獲得回数に応じてDMMポイント抽選券を最大10回分進呈する。なお「事前登録ガチャ」はDMM GAMES版のみ実施する。

「事前登録ガチャ」で獲得したキャラクターを使って「大穴探索」を楽しむことも可能。「探索ポイント」を集めることで「アビスジェム」やゲーム内アイテムをゲーム開始時に進呈する。

この他、4月20日まで本作公式Xアカウントでキャンペーンを実施している。同Xアカウントをフォローした上、対象ポストをリポストしたユーザーに対して抽選を行ない、最大10,000円分のAmazonギフトコードを進呈する。

公認Discordを通じたキャンペーンも実施している。Discord内でポイントをためたユーザーに対して「うれしいプレゼント」などを進呈する。

(C)2026 EXNOA LLC/(C)2026 Studio KUMASAN Inc.