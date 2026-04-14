「モン娘TD」くまさんの新レーベル、新作RPG「ドットアビス」DMM GAMESにて事前登録受付が開始
【ドットアビス】 4月14日 事前登録受付開始
EXNOAはDMM GAMESにて、Android/iOS/PC用RPG「ドットアビス」の事前登録受付を開始した。
本作はクリエイティブチーム「くまさん」から派生し、「エッジの効いたコンテンツ」を展開するという「くまさんブラック」レーベルの第1弾タイトル。滑らかに動くドット絵のアニメーションと美少女の魅力が融合したRPGとしている。
事前登録では、登録人数に応じて「アビスジェム」を配布。「事前登録ガチャ」を利用した回数に応じても「アビスジェム」やゲーム内アイテムを進呈し、「事前登録ガチャ」のSSR獲得回数に応じてDMMポイント抽選券を最大10回分進呈する。なお「事前登録ガチャ」はDMM GAMES版のみ実施する。
「事前登録ガチャ」で獲得したキャラクターを使って「大穴探索」を楽しむことも可能。「探索ポイント」を集めることで「アビスジェム」やゲーム内アイテムをゲーム開始時に進呈する。
この他、4月20日まで本作公式Xアカウントでキャンペーンを実施している。同Xアカウントをフォローした上、対象ポストをリポストしたユーザーに対して抽選を行ない、最大10,000円分のAmazonギフトコードを進呈する。
公認Discordを通じたキャンペーンも実施している。Discord内でポイントをためたユーザーに対して「うれしいプレゼント」などを進呈する。
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