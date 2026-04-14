「今日好き」村谷はるな「今日料理頑張った」彩り豊かな手料理3品公開「見た目も綺麗」「バランス最高」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「見た目も綺麗」彩り豊かな手料理3品
村谷は「やばい今日料理頑張った」とコメントを添え、複数の料理の写真を投稿。豆腐を使った麺料理や具材たっぷりの巻き寿司、わかめやカニカマが入ったサラダなど、バランスの取れた彩りの良い食事が並んでいる様子を公開している。
この投稿には「料理上手すぎる」「めちゃくちゃ美味しそう」「バランス最高」「頑張っててすごい」「見た目も綺麗」「参考になる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「見た目も綺麗」彩り豊かな手料理3品
◆村谷はるな、手料理を公開
村谷は「やばい今日料理頑張った」とコメントを添え、複数の料理の写真を投稿。豆腐を使った麺料理や具材たっぷりの巻き寿司、わかめやカニカマが入ったサラダなど、バランスの取れた彩りの良い食事が並んでいる様子を公開している。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿には「料理上手すぎる」「めちゃくちゃ美味しそう」「バランス最高」「頑張っててすごい」「見た目も綺麗」「参考になる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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