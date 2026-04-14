【ポケパーク カントー：「ショッピングバッグ」】 JANコード：4573629443979 4月下旬頃～ 新バッグ順次発送予定

ポケパーク カントーは同パークにて販売されていた「ショッピングバッグ」について、交換方法の案内を4月14日に公開した。

当該の「ショッピングバッグ（JANコード：4573629443979）」は、グランドオープン時の2月5日～2月20日までに販売されていたモデル。同モデルは、水分に触れると染料が溶け出し周囲のものへ色移りする可能性があることが判明しており、3月9日には原因の確認と改善を進め、再製造に向けて準備を行なっていることが明かされていた。

今回の案内では、再製造品の交換方法・発送予定時期が発表。公式ページの「お問い合わせフォーム」から申請することで交換できる。また、発送予定時期については4月下旬頃以降となっている。

なお、申請の際にレシートを持っていない場合は手元の商品を窓口まで着払いで発送する必要がある。

□「ショッピングバッグ」再製造品の交換予定時期についてお知らせ

□ポケパーク カントー【お問い合わせフォーム】

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

