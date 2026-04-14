黒木華、転生したら“男性アイドル”になりたい 歌って踊る姿に「かっこいい」」
俳優の黒木華と野呂佳代が14日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（20日スタート 毎週月曜 後10：00）の制作発表会見に出演。男性アイドルに憧れを抱いていることを明かした。
【集合ショット】爽やか！笑顔をみせる黒木華＆野呂佳代＆松下洸平
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
本作では、議員秘書という役柄を演じる黒木。ドラマにちなみ、「1日だけ“転生”できるなら何になりたい？」という記者からの質問に対し、「歌って踊れる男性アイドルになりたいです」と即答した。
黒木はステージの上でファンを幸せにする姿を「かっこいい」と語り、「今女性だから男性に。壮大にいきたいですね」と笑みを浮かべた。
このほか制作発表には野呂佳代、松下洸平が参加した。
【集合ショット】爽やか！笑顔をみせる黒木華＆野呂佳代＆松下洸平
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
黒木はステージの上でファンを幸せにする姿を「かっこいい」と語り、「今女性だから男性に。壮大にいきたいですね」と笑みを浮かべた。
このほか制作発表には野呂佳代、松下洸平が参加した。