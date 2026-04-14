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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」のパクくんが、「韓国で絶対ダメな5つの行動を教えます。」と題した動画を公開。韓国旅行中に日本人が悪気なくやってしまいがちな行動の中で、現地では人間関係を壊しかねないタブーについて解説した。



動画では「韓国でやってはいけない行動ベスト5」がランキング形式で紹介されている。

まず第5位として挙げられたのは「頭を叩く」行為だ。日本では親しい間柄でのツッコミとして行われることがあるが、韓国において頭は「身体の最上部であり、魂の眠っている神聖な場所」と考えられている。パクくんは、これを他人が叩くことは「上下関係を無視した侮辱レベルのタブー行為」であり、相手を見下しているサインと受け取られるため、絶対に避けるべきだと警告した。



第4位には「タメ口を使う」がランクインした。韓国は日本以上に年齢や立場による言葉遣いの区分が厳格であり、少し仲良くなったからといって勝手にタメ口を使うことは許されない。「無礼なやつ」と認定され、その場の空気が凍りつく可能性があるという。

第3位は「トイレで紙を流す」ことだ。韓国の新しい建物では改善されつつあるものの、古い建物などでは水圧や配管構造の問題で紙が詰まりやすく、逆流する恐れがある。そのため、個室内に大きなゴミ箱がある場合は、紙は便器ではなくそこに捨てるのがルールである。



第2位は地下鉄などで見かける「ピンクの席に座る」ことだ。これは「妊婦専用席」であり、日本のように「空いていれば座っても良い」という感覚で利用してはいけない。パクくんによると、韓国では「妊娠している人以外は座らない」のがルール化しており、男性や妊娠していない人が座ると周囲から冷ややかな視線を浴びることになるという。



そして第1位は「ストレートに言わない」ことだ。飲食店で味に問題があった場合など、日本人は気を使って「大丈夫」と言ってしまいがちだが、韓国ではその言葉が額面通りに受け取られ、不満がないと解釈されてしまう。パクくんは「不満があるならはっきり言ってくれ」というのが韓国の文化であり、正直に伝えることが逆に信頼につながると説明した。



動画の最後でパクくんは、文化の違いは目に見えないからこそ誤解を生むとし、「見えない違いに気づき、優しくなれること」こそが旅の本当の醍醐味であると締めくくった。