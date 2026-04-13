高橋一生主演『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が、5月3日にNHK総合にてテレビ初放送されることが決定した。

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本作は、荒木飛呂彦原作の漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的人気を誇る『岸辺露伴』シリーズの劇場版第2弾。原作は、1997年に書き下ろされた短編漫画で、同シリーズの原点となったエピソード「懺悔室」。世界遺産の街・ヴェネチアで、邦画初となるオールロケが敢行さた。

『懺悔室』で漫画家・岸辺露伴は、ヴェネチアの教会で仮面を被った男の恐ろしい懺悔を聞く。それは誤って浮浪者を殺したことでかけられた「幸せの絶頂の時に“絶望”を味わう」呪いの告白だった。幸福から必死に逃れようと生きてきた男は、ある日無邪気に遊ぶ娘を見て「心からの幸せ」を感じてしまう。その瞬間、死んだ筈の浮浪者が現れ、ポップコーンを使った試練に挑まされる。奇妙な告白にのめりこむ露伴は、相手を本にして人の記憶や体験を読むことができる特殊能力を使ってしまうが、やがて自身にも「幸福という名の呪い」が襲いかかっていることに気付く。

主演の高橋、飯豊まりえに加え、玉城ティナ、戸次重幸、大東駿介、井浦新らがキャストに名を連ねている。さらに、監督の渡辺一貴、脚本の小林靖子、音楽の菊地成孔／新音楽制作工房、人物デザイン監修の柘植伊佐夫など、ドラマシリーズを手がけてきた主要スタッフが集結した。

また、『岸辺露伴は動かない 懺悔室』の放送や5月4日に放送される最新作『泉京香は黙らない』に合わせて、ドラマ第7話「ホットサマー・マーサ」、第8話「ジャンケン小僧」、第9話「密漁海岸」がNHK総合で再放送されることも決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）