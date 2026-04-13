明日14日(火)は西から天気が下り坂です。九州から中国・四国では昼頃から雨の範囲が広がり、夜は本降りの雨になりそうです。気温は平年並みか高く、大阪では25℃の予想です。

明日は西日本で次第に雨

明日14日(火)は、日本の南に延びる前線上の東シナ海付近に低気圧が発生します。この低気圧が九州付近へと近づく見込みです。



九州は昼頃から広く雨が降るでしょう。お帰りの時間帯は雨脚が強まる所もありそうです。中国・四国も、夕方から雨の範囲が広がる見込みです。朝、雨が降っていなくても、お出かけの際は雨具をお持ちください。





近畿から関東、北陸にかけては、日中は広く晴れ間がありそうです。ただ、夜になると所々で雨が降るでしょう。東北と北海道は、おおむね晴れる見込みです。夜にかけても天気の崩れはなさそうです。

季節先取りの暖かさ続く

明日14日(火)も気温は平年並みか高くなるでしょう。最高気温は20℃以上まで上がる所が多く、大阪は25℃と夏日(最高気温が25℃以上)になる予想です。東京都心も23℃と、5月中旬並みの陽気になるでしょう。昼間は上着なしで過ごせそうですが、朝との寒暖差が大きくなります。服装でうまく調節をしながらお出かけください。