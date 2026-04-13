今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月13日（月）〜4月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月13日（月）〜4月19日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は誰かのために頑張ることが増えそう。相手が落ち込んでいたらアドバイスをする場合もあるでしょう。意思のある言葉でみんなを引っ張るといいかも。リフレッシュにサウナや軽めの運動で汗を流すと◎ 恋愛面は、気になる人のうわさ話などを聞く機会がありそうですが、話半分程度に留めておくようにしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
SNSなどの友達欄を整理してみると運気アップ！ ふと気になった人に声をかけてみるのもいいでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は誰かのために頑張ることが増えそう。相手が落ち込んでいたらアドバイスをする場合もあるでしょう。意思のある言葉でみんなを引っ張るといいかも。リフレッシュにサウナや軽めの運動で汗を流すと◎ 恋愛面は、気になる人のうわさ話などを聞く機会がありそうですが、話半分程度に留めておくようにしましょう。
SNSなどの友達欄を整理してみると運気アップ！ ふと気になった人に声をかけてみるのもいいでしょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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