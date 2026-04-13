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「恐怖で踏みとどまるのは勿体ない」助産師HISAKOが語る流産後の妊活と夫婦のリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「辛い流産後、新たな妊活チャレンジ！『HISAKOさんエールを下さい』【お手紙シリーズ】」を公開した。動画では、進行流産を乗り越えて再び妊活に挑戦する視聴者からの手紙を読み上げ、自身も経験した流産のリアルや、後悔しない選択について語っている。



動画の前半でHISAKOさんは、2歳半の娘を持つ母親からの手紙を紹介。2人目の妊娠直後に進行流産となり、一度は次の妊娠を諦めたものの、夫に「諦めたくない」と素直な気持ちを打ち明けたエピソードが明かされた。夫から「期間を決めて無理のないよう妊活しよう」と温かい言葉をかけられ、夫婦の絆を再確認し「後悔のないように頑張りたい」と前を向く投稿者に対し、HISAKOさんは「すごい絆で結ばれた夫婦の話を聞くとほっこりする」と笑顔を見せた。



続けてHISAKOさんは、自身の第1子妊娠時における進行流産の経験を回顧。「8回に1回の妊娠は流産だと言われるぐらい実はポピュラー」と話し、決して珍しいことではないと指摘した。流産に対する恐怖心から次のステップに進めなくなる心理に深く共感しつつも、「怖い、恐怖という感情で踏みとどまってしまうのは勿体ない」と力強く語る。



最後には「人生はたった1回しかない」「あの時やっぱりやっておけば良かったという後悔がないように」と視聴者に呼びかけ、「どんな結果になったとしても幸せな充実した毎日を歩んでいっていただきたい」と、再び妊活に挑む夫婦へ心温まるエールを送って動画を締めくくった。